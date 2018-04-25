Литве, с целью повышения качества образования, рекомендуют объединить небольшие школы

ОЭСР подчеркивает, что результаты обучения в сельской местности в Литве намного хуже, чем в городах, однако самоуправления сопротивляются реорганизации школ.

Как отмечают эксперты организации, чтобы достичь изменений, центральная власть могла бы пересмотреть критерии финансирования и механизм наблюдения.

ОЭСР утверждает, что в Литве профессиональное обучение не предоставляет надлежащих навыков, сети школ зачастую недостает масштаба и специализации, а обучение на предприятиях, введенное в 2016 году, привлекает все еще немного учеников.

По мнению ОЭСР, высшее образование в Литве носит фрагментированный характер.

«Последние усилия по консолидации сети университетов провалились или не дали ожидаемых результатов. Финансирование предоставляет немного инициатив по повышению качества. Правительству следовало бы поощрять университеты специализироваться в более узких сферах», — утверждает ОЭСР.

Формирующие новое правительство правоцентристские силы в коалиционном договоре обязались «обеспечить каждому ребенку в Литве равные возможности в получении наилучшего образования независимо от места жительства или социального положения», однако о реорганизации сети школ в соглашении ничего не говорится.

Кандидат в премьеры Ингрида Шимоните на прошлой неделе в интервью BNS сказала, что будет добиваться соглашения о реорганизации сети школ в начале срока полномочий, а правительство будет активно консультироваться по этому вопросу с Ассоциацией самоуправлений и политическими партиями оппозиции.