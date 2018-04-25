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TOP,Новости,Образование

Литве, с целью повышения качества образования, рекомендуют объединить небольшие школы

Nuotrauka smm.lt

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) призывает правительство Литвы объединить небольшие школы и поощрять специализацию университетов с целью повышения качества образования. 

Межправительственная экономическая организаций со штаб-квартирой в Париже утверждает, что в Литве результаты начального и основного этапа образования слабые, а расходы на инфраструктуры — слишком велики и отражают чересчур большие затраты на содержание небольших школ. 

«В деятельности школ недостает системого надзора. Реформы последнего времени были скорее скромными, они охватывали преимущественно повышение зарплат учителям. Правительству следует объединить небольшие школы и улучшить надзор за качеством», — говорится в обнародованном в понедельник отчете.

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ОЭСР подчеркивает, что результаты обучения в сельской местности в Литве намного хуже, чем в городах, однако самоуправления сопротивляются реорганизации школ. 

Как отмечают эксперты организации, чтобы достичь изменений, центральная власть могла бы пересмотреть критерии финансирования и механизм наблюдения.

ОЭСР утверждает, что в Литве профессиональное обучение не предоставляет надлежащих навыков, сети школ зачастую недостает масштаба и специализации, а обучение на предприятиях, введенное в 2016 году, привлекает все еще немного учеников. 

По мнению ОЭСР, высшее образование в Литве носит фрагментированный характер. 

«Последние усилия по консолидации сети университетов провалились или не дали ожидаемых результатов. Финансирование предоставляет немного инициатив по повышению качества. Правительству следовало бы поощрять университеты специализироваться в более узких сферах», — утверждает ОЭСР. 

Формирующие новое правительство правоцентристские силы в коалиционном договоре обязались «обеспечить каждому ребенку в Литве равные возможности в получении наилучшего образования независимо от места жительства или социального положения», однако о реорганизации сети школ в соглашении ничего не говорится. 

Кандидат в премьеры Ингрида Шимоните на прошлой неделе в интервью BNS сказала, что будет добиваться соглашения о реорганизации сети школ в начале срока полномочий, а правительство будет активно консультироваться по этому вопросу с Ассоциацией самоуправлений и политическими партиями оппозиции. 

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