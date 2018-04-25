В Европе продолжаются протесты против карантина

Во Франции не прекращаются манифестации католиков: они требуют возобновить церковные службы. По мнению прихожан и священнослужителей, власти могут определять социальную дистанцию, но не имеют права вовсе запрещать мессу. «Мы не прекратим требовать, пока не получим свое. Это не прихоть и не блажь людей, которым нечем заняться в воскресенье. Это требование всех католиков Бордо и всей Франции, от всего сердца они хотят ходить на мессы и причащаться», — говорят активисты.

Сейчас во Франции церкви теоретически могут оставаться открытыми, но проведение служб запрещено. Исключение делается только для свадеб и похорон, но при сильно ограниченном числе гостей.

Уже несколько месяцев продолжаются протесты в Израиле. В эти выходные тысячи израильтян снова вышли на демонстрации по всей стране с требованием отставки премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Наиболее массовые акции прошли в Иерусалиме, у официальной резиденции главы Кабмина, и в городе Кесария, у дома семьи Нетаньяху.

Причинами волнений стали выдвинутые против премьер-министра обвинения в коррупции, а также недовольство израильтян правительственными мерами по борьбе с пандемией коронавируса и связанными с ними ограничениями. Как и в других странах, кризис подорвал экономику Израиля. Движущая сила протестов — потерявшие работу граждане, многие из которых — владельцы небольших магазинов и заведений общественного питания.

Сейчас в Израиле постепенно смягчают карантинные меры. 17 ноября в городах с благополучной эпидемической ситуацией открылись торговые центры.