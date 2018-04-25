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В Европе продолжаются протесты против карантина

Photo by 7C0 on Foter.com / CC BY

В ряде европейских стран продолжаются протесты против карантинных мер, введенных властями в связи с распространением COVID-19, сообщает Euronews.

В Берлине в минувшие выходные около 5 тыс. человек вышли на «безмолвный марш» в знак протеста против антикоронавирусной политики. По словам активистов, власти нарушают базовые гражданские права и свободы. Это далеко не первая манифестация противников карантинных мер в Германии. В среду, 18 ноября, аналогичная акция в столице ФРГ вылилась в крупные беспорядки и столкновения с полицией. Были задержаны более 360 человек.

В Португалии на акцию протеста вышли сотрудники шоу-бизнеса: рабочие сцены, создатели реквизита, техники и исполнители. «Кредитные линии, предложенные правительством, не особенно полезны. Когда начинаются проблемы у рыбаков, фермеров, банкиров, даже у частных банков, у авиакомпаний — правительство их спасает. Так что и культуре тоже нужно помочь», — заявили демонстранты.

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Во Франции не прекращаются манифестации католиков: они требуют возобновить церковные службы. По мнению прихожан и священнослужителей, власти могут определять социальную дистанцию, но не имеют права вовсе запрещать мессу. «Мы не прекратим требовать, пока не получим свое. Это не прихоть и не блажь людей, которым нечем заняться в воскресенье. Это требование всех католиков Бордо и всей Франции, от всего сердца они хотят ходить на мессы и причащаться», — говорят активисты.

Сейчас во Франции церкви теоретически могут оставаться открытыми, но проведение служб запрещено. Исключение делается только для свадеб и похорон, но при сильно ограниченном числе гостей.

Уже несколько месяцев продолжаются протесты в Израиле. В эти выходные тысячи израильтян снова вышли на демонстрации по всей стране с требованием отставки премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Наиболее массовые акции прошли в Иерусалиме, у официальной резиденции главы Кабмина, и в городе Кесария, у дома семьи Нетаньяху.

Причинами волнений стали выдвинутые против премьер-министра обвинения в коррупции, а также недовольство израильтян правительственными мерами по борьбе с пандемией коронавируса и связанными с ними ограничениями. Как и в других странах, кризис подорвал экономику Израиля. Движущая сила протестов — потерявшие работу граждане, многие из которых — владельцы небольших магазинов и заведений общественного питания.

Сейчас в Израиле постепенно смягчают карантинные меры. 17 ноября в городах с благополучной эпидемической ситуацией открылись торговые центры.

belta.by

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