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Литву на «Евровидении» представит Моника Линките

Портал madeinvilnius.lt назвал это сюрпризом. Это вторая попытка исполнительницы из Литвы покорить вершины одного из самых популярных международных конкурсов.

Представитель Литвы на песенном конкурсе «Евровидение» выступит в Ливерпуле во второй части второго полуфинала 11 мая, где станет ясно, есть ли у нее шанс выйти в финал конкурса, который состоится 13 мая.

Литва дебютировала в конкурсе «Евровидение» в 1994 году. Лучшее выступление за все эти годы – шестое место. В прошлом году в Турине, Италия, представительница Литвы Моника Лю вышла в финал с песней «Sentimentai» и заняла 14-е место.

Конкурс песни Евровидение проводится ежегодно с 1956 года.

В этом году 67-й конкурс песни «Евровидение» пройдет в Ливерпуле (Великобритания), несмотря на победу украинской группы «Kalush Orchestra» с песней «Stefania» на конкурсе предыдущего года, проходившем в Турине.

В этом году в «Евровидении» примут участие 37 стран. Болгария, Северная Македония и Черногория отказались от участия в конкурсе 2023 года.

Первый и второй полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, а финал — 13 мая 2023 года.

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