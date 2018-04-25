На этой неделе Литву посетит министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Министр обороны Германии посетит несущих службу в Литве немецких солдат, а также встретится с министром обороны Литвы Раймундасом Кароблисом.
Аннегрет Крамп-Карренбауэр в четверг посетит Руклу в Йонавском районе, сообщает министерство обороны Литвы.
В Международном батальоне НАТО в Рукле служит более 600 немецких военнослужащих. Литва у Германии также закупает боевые машины пехоты и артиллерийские системы.BNS
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