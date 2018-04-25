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Литву посетит министр обороны Германии

Photo by U.S. Secretary of Defense on Foter.com / CC BY

На этой неделе Литву посетит министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Министр обороны Германии посетит несущих службу в Литве немецких солдат, а также встретится с министром обороны Литвы Раймундасом Кароблисом.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр в четверг посетит Руклу в Йонавском районе, сообщает министерство обороны Литвы.

В Международном батальоне НАТО в Рукле служит более 600 немецких военнослужащих. Литва у Германии также закупает боевые машины пехоты и артиллерийские системы.

BNS
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