Во Франции поднят уровень готовности к террористическим атакам до самого высокого

МВД Франции распорядилось поднять до самого высокого уровень готовности служб безопасности к противодействию «внутреннему террору».

Это решение было принято после того, как убийство четырех сотрудников полиции их коллегой в центре Парижа было признано терактом.

Нападение было совершено 45-летним Мишелем Харпоном, который 20 лет работал в IT-отделе полиции. Харпон успел убить четверых коллег, прежде чем был застрелен 20-летним выпускником полицейских курсов.

Прокуратура Парижа установила, что Харпон поддерживал связь с радикальными исламистами и одобрял «зверства, совершенные во имя ислама». При этом Харпон работал в отделе, который, в частности, занимался поиском информации о радикализации исламистов.