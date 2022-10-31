Литву посетит премьер Греции Кириакос Мицотакис

Кириакос Мицотакис/flickr.com/European Parliament

В понедельник премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис посетит Вильнюс.

Глава правительства Греции прибывает в Литву по приглашению премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, он также встретится с президентом страны Гитанасом Науседой

Как сообщили BNS в администрации президента, с Науседой Микотакис обсудит двусторонние отношения, сотрудничество НАТО в реализации решений, принятых на саммите в Мадриде.

Президент также планирует поговорить о сотрудничестве в формате Евросоюза, обеспечении энергетической безопасности, дальнейшей военно-политической и гуманитарной поддержке Украины для противодействия российской военной агрессии.

Двустороннее сотрудничество между Литвой и Грецией, помощь Украине и санкции против России, вопросы энергетики и безопасности также будут обсуждаться с Шимоните.

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