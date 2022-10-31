Россия приостановила действие «зерновой сделки» из-за «теракта» в Севастополе

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Действие «зерновой сделки» приостановлено на неопределенный срок, поскольку российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в инициативе, заявили в МИД РФ.

Вслед за российским минобороны министерство иностранных дел РФ повторило, что «украинские вооруженные силы, которыми руководили британские специалисты», атаковали корабли и инфраструктуру в аннексированном Севастополе.

В минобороны Великобритании уже прокомментировали обвинения министерства обороны РФ в причастности «британских специалистов» к атаке беспилотников на аннексированный Севастополь и подрыву газопроводов «Северный поток», сообщает ВВС.

«Эта выдуманная история больше говорит о спорах внутри российского правительства, чем о Западе», – заявили в британском ведомстве.

В минобороны Британии полагают, что министерство обороны России «прибегает к распространению лжи эпического масштаба», чтобы «отвлечь внимание от катастрофической ситуации с незаконным вторжением в Украину».

Как ранее заявили в российском минобороны, атака беспилотников, которая произошла 29 октября в субботу в Севастополе, якобы готовилась под руководством «британских специалистов», находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины. Также ведомство обвинило их в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что атака БПЛА на город и объекты Черноморского флота была «самой массированной за время СВО».