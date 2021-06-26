Литву в июле посетит министр иностранных дел Японии

В ходе визита Т. Мотеги встретится и с премьером Литвы Ингридой Шимоните.

Японская делегация также посетит Каунас, музей японского дипломата Тиунэ Сугихары.

По информации МИД, в этом году Литва и Япония отмечают тридцатилетие восстановления дипломатических отношений, а в 2022 году будет отмечаться столетие установления дипотношений.