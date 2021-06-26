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Литву в июле посетит министр иностранных дел Японии

Photo by IAEA Imagebank on Foter.com

В начале июня Литву посетит министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги. 

Как сообщил во вторник МИД, 3 июля он встретится с министром ИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом. Литовская и японская делегации обсудят двусторонние отношения, сотрудничество в международных организациях, актуальные региональные и международные вопросы. 

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В ходе визита Т. Мотеги встретится и с премьером Литвы Ингридой Шимоните. 

Японская делегация также посетит Каунас, музей японского дипломата Тиунэ Сугихары. 

По информации МИД, в этом году Литва и Япония отмечают тридцатилетие восстановления дипломатических отношений, а в 2022 году будет отмечаться столетие установления дипотношений. 

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