Литву в июле посетит министр иностранных дел Японии

В начале июня Литву посетит министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги.
Как сообщил во вторник МИД, 3 июля он встретится с министром ИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом. Литовская и японская делегации обсудят двусторонние отношения, сотрудничество в международных организациях, актуальные региональные и международные вопросы.
В ходе визита Т. Мотеги встретится и с премьером Литвы Ингридой Шимоните.
Японская делегация также посетит Каунас, музей японского дипломата Тиунэ Сугихары.
По информации МИД, в этом году Литва и Япония отмечают тридцатилетие восстановления дипломатических отношений, а в 2022 году будет отмечаться столетие установления дипотношений.