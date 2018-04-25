ЛКРТВ начала процедуру о приостановке ретрансляции «РТР — Планеты»

Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ) в среду сообщила, что начала процедуру о приостановке ретрансляции телеканала на русском языке «РТР-Планета».

ЛКРТВ сообщает, что приняла такое решение из-за подстрекательства к войне, разжигании межнациональной розни в программах этого канала.

По словам председателя комиссии Мантаса Мартишюса, из-за постоянного присутствия на канале «РТР-Планета» запрещенной информации комиссия постоянно осуществляет наблюдение за его контентом.

Как утверждает ЛКРТВ, позиция участвовавшего в программе «60 минут» 17 сентября Владимира Жириновского в отношении Литвы, Латвии, Эстонии, Украины и Польши является агрессивной и побуждающей «зарядить оружие, расчехлить ракеты, заткнуть, напасть».

ЛКРТВ считает, что это можно расценивать как подстрекательство к войне и разжигание розни.

В этом году, отмечает комиссия, недопустимая информация установлена на «РТР-Планете» уже второй раз.

«Если в течение года устанавливаются три нарушения такого рода, ЛКРТВ после проведения всех установленных процедур может временно остановить свободный прием этого телеканала в Литве», — говорится в сообщении.

ЛКРТВ в ближайшее время обратится к российской ВГТРК и сообщит о нарушениях и мерах, которые намечается принять, если нарушения повторятся.

О нарушениях ЛКРТВ также информирует Еврокомиссию (ЕК).

Как сообщает ЛКРТВ, если в течение месяца после уведомления ЕК не удастся прийти к соглашению и если нарушения будут повторяться, ретрансляция «РТР-Планеты» будет остановлена на год или более.