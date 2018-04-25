Председатель ГИК: обращение ИАПЛ -СХС к президенту и сейму — поспешное

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Обращение Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей (ИАПЛ — СХС) к президенту и сейму по поводу отмены результатов парламентских выборов — поспешное и лишено юридического основания, говорит председатель Главной избирательной комиссии (ГИК) Лаура Матийошайтите.

Закон четко говорит, когда возникает право обращаться — после официального объявления результатов выборов», — сказала BNS в среду председатель ГИК.

По ее словам, объявить окончательные результаты выборов в сейм планируется в субботу.

Л. Матийошайтите обратила внимание на то, что закон также предусматривает, что обжаловать можно решения ГИК или отказ рассмотреть жалобы.

«Возникает вопрос, что обжалуется (…) Решения по поданному ИАПЛ-СХС обращению еще не приняты. Расследование ведется, оно не закончено», — прокомментировала она.

Глава ГИК отметила, что жалоба будет рассмотрена до утверждения окончательных результатов выборов.

Лидер ИАПЛ-СХС Вальдемар Томашевский во вторник сказал BNS, что в связи с вероятными грубыми нарушениями результатов выборов в сейм обратился к президенту Гитанасу Науседе и к сейму с просьбой аннлулировать результаты в многомандатном округе и в одномандатном округе Панеряй-Григишкес.

В законе о парламентских выборах предусмотрено, что решения ГИК или ее отказ рассмотреть жалобы на нарушения Закона о выборах можно обжаловать президенту и сейму в течение 24 часов после того, как официально объявлены окончательные результаты выборов.

В таких случаях президент и сейм, получив жалобу, могут в течение 48 часов обратиться в Конституционный суд в связи с нарушениями закона о выборах. КС оценит, имели ли место нарушения. Если устанавливается, что нарушения были грубыми, и они имели существенное влияние на результаты выборов, решение об отмене результатов выборов или окончательных результатов принимает сейм.

ИАПЛ-СХС в середине октября обратилась в ГИК с просьбой признать результаты выборов в сейм недействительными из-за грубых нарушений.

Партия называет грубым нарушением порядка выборов развернутую общественным деятелем, ведущим интернет-телевидения Андрюсом Тапинасом кампанию, целью которой было, по мнению ИАПЛ-СХС, не допустить попадания этой партии в сейм.

Президент Г. Науседа в среду сказал, что поручил юристам президентского ведомства дать оценку обращению ИАПЛ-СХС по поводу аннулирования результатов выборов.

ИАПЛ -СХС получила в первом туре выборов 4,82% голосов, не смогла преодолеть 5%-й заградительный барьер в многомандатном округе и не прошла в сейм.

Между тем в округе Панеряй-Григишкес кандидат этой партии Рената Цытацка не прошла во второй тур выборов с разницей 93 голоса. В результате пересчета ГИК голосов в этом округе обнаружены различные нарушения.