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TOP,Выборы,Новости,Политика

Председатель ГИК: обращение ИАПЛ -СХС к президенту и сейму — поспешное

Nuotrauka vrk.lt

Обращение Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей (ИАПЛ — СХС) к президенту и сейму по поводу отмены результатов парламентских выборов — поспешное и лишено юридического основания, говорит председатель Главной избирательной комиссии (ГИК) Лаура Матийошайтите. 

 Закон четко говорит, когда возникает право обращаться — после официального объявления результатов выборов», — сказала BNS в среду председатель ГИК.

По ее словам, объявить окончательные результаты выборов в сейм планируется в субботу. 

Л. Матийошайтите обратила внимание на то, что закон также предусматривает, что обжаловать можно решения ГИК или отказ рассмотреть жалобы. 

«Возникает вопрос, что обжалуется (…) Решения по поданному ИАПЛ-СХС обращению еще не приняты. Расследование ведется, оно не закончено», — прокомментировала она. 

Глава ГИК отметила, что жалоба будет рассмотрена до утверждения окончательных результатов выборов. 

Лидер ИАПЛ-СХС Вальдемар Томашевский во вторник сказал BNS, что в связи с вероятными грубыми нарушениями результатов выборов в сейм обратился к президенту Гитанасу Науседе и к сейму с просьбой аннлулировать результаты в многомандатном округе и в одномандатном округе Панеряй-Григишкес. 

В законе о парламентских выборах предусмотрено, что решения ГИК или ее отказ рассмотреть жалобы на нарушения Закона о выборах можно обжаловать президенту и сейму в течение 24 часов после того, как официально объявлены окончательные результаты выборов. 

В таких случаях президент и сейм, получив жалобу, могут в течение 48 часов обратиться в Конституционный суд в связи с нарушениями закона о выборах. КС оценит, имели ли место нарушения. Если устанавливается, что нарушения были грубыми, и они имели существенное влияние на результаты выборов, решение об отмене результатов выборов или окончательных результатов принимает сейм.

ИАПЛ-СХС в середине октября обратилась в ГИК с просьбой признать результаты выборов в сейм недействительными из-за грубых нарушений. 

Партия называет грубым нарушением порядка выборов развернутую общественным деятелем, ведущим интернет-телевидения Андрюсом Тапинасом кампанию, целью которой было, по мнению ИАПЛ-СХС, не допустить попадания этой партии в сейм. 

Президент Г. Науседа в среду сказал, что поручил юристам президентского ведомства дать оценку обращению ИАПЛ-СХС по поводу аннулирования результатов выборов. 

ИАПЛ -СХС получила в первом туре выборов 4,82% голосов, не смогла преодолеть 5%-й заградительный барьер в многомандатном округе и не прошла в сейм. 

Между тем в округе Панеряй-Григишкес кандидат этой партии Рената Цытацка не прошла во второй тур выборов с разницей 93 голоса. В результате пересчета ГИК голосов в этом округе обнаружены различные нарушения. 

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