ЛКРТВ рекомендует не ретранслировать российские и белорусские телепрограммы

Комиссия «настоятельно рекомендует» действующим в Литве ретрансляторам телевизионных программ и интернет-распространителям избегать ретрансляции программ российских и белорусских субъектов.

Председатель Комитета Сейма по культуре Витаутас Юозапайтис сообщил во вторник, что зарегистрировал поправки к Закону об информировании общества, предусматривающие временный запрет на ретрансляцию и распространение в интернете радиопрограмм, телепрограмм или отдельных программ субъектами, учрежденными, непосредственно или косвенно управляющимися, контролирующимися или финансирующимися Россией и Беларусью.

Вице-министр культуры Вигинтас Гаспаравичюс в понедельник отметил, что после отмены чрезвычайного положения по всей стране сохранятся существенные ограничения для СМИ Москвы и Минска, но некоторые развлекательные каналы смогут вернуться в эфир.

После того, как Россия начала войну в Украине, ЛКРТВ приняла решение остановить бесплатный прием девяти телепрограмм, ретранслируемых на русском языке, распространение 32 телепрограмм, связанных с компанией «Газпром-Медиа», и деятельность 92 сайтов, публикующих кремлевский пропагандистский контент.

Однако комиссия рекомендовала телекоммуникационным операторам, предоставляющим услуги ретрансляции в Литве, включать украинские телепрограммы в свой список ретранслируемых программ и ретранслировать в Литве больше телепрограмм независимых СМИ на русском языке.

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