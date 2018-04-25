Лучшие страны мира для выхода на пенсию

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Выход на пенсию – важный этап в жизни каждого человека, и многие люди опасаются, что с выходом на пенсию качество их жизни сильно ухудшится.Тем не менее есть такие страны, где выход на пенсию не ухудшает качество жизни человека.

Эксперты парижского инвестиционного банка Natixis Investment Managers составили рейтинг Global Retirement Index, в рамках которого они проанализировали четыре ключевых параметра выхода на пенсию в разных странах: финансы, включая соотношение налогов и пенсионных выплат, здравоохранение, включая такие параметры, как ожидаемая продолжительность жизни и расходы на медицину, материальное благосостояние, включая такие параметры, как равенство доходов и безработицу, а также качество жизни, включая такие параметры, как счастье и качество воды.

Ниже АЗЕРТАДЖ расскажет о 10 странах, где пенсионеры чувствуют себя лучше всего.

Исландия (индекс 83 процента). Экономика Исландии построена по скандинавской модели и является одной из самых развитых в современном мире. Характеризуется низким уровнем безработицы, равномерным распределением доходов и достаточно высокими темпами экономического роста. Самый высокий показатель у страны в категории «Материальное благополучие» — 91 процент, самый низкий — в категории «Финансы на пенсии» (72 процента).

Швейцария (индекс 83 процента). Швейцария — одна из самых развитых стран мира, с самым высоким номинальным богатством взрослого населения и восьмым по величине ВВП на душу населения. Она занимает первое или ближайшее место по ряду международных показателей, включая экономическую конкурентоспособность и развитие человеческого потенциала. Самый высокий показатель у страны в категории «Качество жизни» — 91 процент, самый низкий показатель — в категории «Финансы на пенсии» (77 процентов).

Норвегия (индекс 80 процентов). Норвегия имеет развитую смешанную экономику со значительной долей государственного сектора в стратегических отраслях. Несмотря на чувствительность к глобальным экономическим циклам, экономика Норвегии продемонстрировала устойчивый рост с начала индустриальной эры. Самый высокий показатель у страны в категориях «Здравоохранение» и «Качество жизни» (90 процентов в обеих), самый низкий показатель — в категории «Финансы на пенсии» (59 процентов).

Ирландия (индекс 78 процентов). Экономическая система Республики Ирландия представляет собой современную, относительно небольшую, зависимую от торговли экономику. Уровень безработицы очень низкий, и для доходов населения характерен быстрый рост, вместе с ценами на услуги (коммунальных служб, страхования, здравоохранения, юристов и т. д.). Самый высокий показатель Ирландии в категории «Здравоохранение» (87 процентов), самый низкий — в категории «Материальное благосостояние» (71 процент).

Новая Зеландия (индекс 78 процентов). Новая Зеландия — развитая страна с рыночной системой экономики, основу которой составляют сельское хозяйство, обрабатывающая и пищевая промышленность и туризм. Экономика страны имеет экспортную ориентацию. Основными торговыми партнерами являются Австралия, США, Япония, Китай. Самый высокий показатель страны в категории «Качество жизни» (89 процентов), самый низкий — в категории «Материальное благосостояние» (62 процента).

Швеция (индекс 77 процентов). Швецию характеризует диверсифицированная и конкурентоспособная экономика. За последние десятилетия Швеция также совершила рывок в современных секторах экономики — цифровых технологиях и телекоммуникациях. За десять лет доля информационных технологий в экономике страны выросла до 16 процентов, а 5 процентов трудоспособного населения уже занято в IT-индустрии. Самый высокий показатель у Швеции в категории «Качество жизни» (89 процентов), а самый низкий – в категории «Финансы» (65 процентов).

Дания (индекс 77 процентов). Дания — индустриально-аграрная страна с высоким уровнем развития. Доля промышленности в национальном доходе — более 40 процентов. Страна стоит на первом месте в мире по объему внешнеторгового оборота на душу населения. Самый высокий показатель у Дании в категории «Здравоохранение» (85 процентов), а самый низкий — в категории «Финансы» (60 процентов).

Канада (индекс 77 процентов). Канада является одной из самых богатых стран мира с высоким доходом на душу населения и является членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и «Большой семерки». Канада — одна из десяти самых торгующих в мире стран. Основным торговым партнером являются Соединенные Штаты. Самый высокий показатель у страны в категории «Здравоохранение» (87 процентов), а самый низкий — в категории «Материальное благосостояние» (68 процентов).

Австралия (индекс 77 процентов). Австралия является одной из развитых стран, будучи тринадцатой по размеру экономикой в мире, и занимает шестое место в мире по ВВП в расчете на душу населения. Со вторым по величине индексом развития человеческого потенциала Австралия занимает высокое место во многих сферах, таких как качество жизни, здоровье, образование, экономическая свобода, защита гражданских свобод и политических прав. Самый высокий показатель у страны в категории «Здравоохранение» (85 процентов), а самый низкий — в категории «Материальное благосостояние» (66 процентов).

Люксембург (индекс 76 процентов). Люксембург — одна из богатейших стран Европы с высочайшим уровнем жизни. В городе Люксембург располагаются многие организации ЕС. Благодаря выгодным условиям и офшорной зоне в столице размещены около 1 тыс. инвестиционных фондов и более 200 банков — больше, чем в любом другом городе мира. Самый высокий показатель страны в категории «Здравоохранение» (91 процент), а самый низкий — в категории «Финансы» (60 процентов).

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