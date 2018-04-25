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Парламентарий Л. Бальсис предлагает запретить использование глифосата в Литве

Фото ЛК

Член фракции Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) Линас Бальсис предлагает запретить использование в Литве гербицида глифосата – он зарегистрировал соответствующие поправки к Закону о защите растений.

По словам Л. Бальсиса, потребность в таких поправках возникла, потому что обострились дискуссии о негативном влиянии на окружающую среду и здоровье людей этого широко использующегося в сельском хозяйстве гербицида.

«Все больше европейских государств, не дожидаясь указаний Еврокомиссии (ЕК), сами на своей территории начинают ограничивать применение этого гербицида. Только в этом году те или иные законы о запрете глифосата приняли активно развивающая земледелие Австрия, Франция, Германия. Не сомневаюсь, что такие запреты появятся и в других государствах. Дискуссии о запрете глифосата должны перейти и в политическую повестку дня Литвы», – сказал Л. Бальсис для пресс-релиза.

ЕК осенью 2017 года наметила, что использование глифосата в Евросоюзе (ЕС) прекратится с 2023 года, это решение поддержала и Литва. Однако ЕС оставляет за государствами-членами право самим решать, хотят ли они применить ограничения применения глифосата на национальном уровне раньше этого срока.

По словам Л. Бальсиса, запрет на глифосат мог бы вступить в Литве в силу с июля следующего года.

Глифосат создала и в 1974 году стала продавать американская химическая компания Monsanto, которая назвала гербицид Roundup. В прошлом году ее купил германский гигант химической и фармацевтической промышленности Bayer.

Исследование Всемирной организации здравоохранения показало, что глифосат может вызвать рак, но проведенные впоследствии исследования не всегда это подтверждали.

BNS

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