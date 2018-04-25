TOP,Сегодня в мире,Соседи

Президент Эстонии заявила об усталости Евросоюза от Украины

Фото president.gov.ua

Керсти Кальюлайд указала на то, что советы, которые дает Евросоюз, никак не используются Украиной, так что страна не стала менее коррумпированной, а ее экономика — менее олигархической.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на полях ежегодного форума Yalta European Strategy дала интервью «Европейской правде», в котором заявила, что Евросоюз устал от Украины.

По ее словам, причина кроется в том, что европейские власти на протяжении многих лет дают Киеву те же советы, однако видимых изменений на Украине не происходит. «Мы <…> не видим, чтобы Украина становилась менее коррумпированной, экономика — менее олигархической и так далее», — отметила президент.

Кальюлайд считает, что основной задачей новой украинской власти является необходимость показать, что теперь развитие страны будет проходить быстрее. «Хочу подчеркнуть: это не значит, что до сих пор ничего не делалось. Напротив, реформы, проведенные за прошлые годы, создали фундамент для того, чтобы сейчас получить результат», — добавила она.

Эстонский лидер отметила, что в свое время Эстония, двигаясь к членству в ЕС, постоянно шла по дороге в гору. По ее мнению, это должна делать и Украина. «Делайте то, что вы должны делать на пути к ЕС, ведь в любом случае должны это делать. Вам нужно изменить экономический климат, нужно честное правосудие независимо от обстоятельств», — сказала Кальюлайд.

Говоря о возможности смягчения западных санкций в отношении Москвы, которые были введены после присоединения Крыма, президент Эстонии сказала, что подобный сценарий вряд ли произойдет в этом году. «Нет оснований для этого. Так, состоялся обмен пленными, но все понимают, что это только первый шаг и впереди долгий путь <…> Если мы проглотили Грузию (конфликт с Россией в августе 2008-го), если проглотим Крым, то будет следующая красная линия, которую пересечет Россия», — заключила она.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада продолжить политику санкций в отношении России. «Я не устаю повторять всем нашим мировым партнерам, которые нам помогают, спасибо им, но иногда они думают о снятии санкций: «Вы теряете деньги, серьезно? Но, простите, мы теряем людей», — заявил он.

По словам Зеленского, санкции являются «мощным и действенным оружием» дипломатии. Он также добавил, что дипломатия — единственный путь к завершению войны и возвращению украинских территорий.

l24.lt

Последние новости

default image
Прогноз цен на новый отопительный сезон

Подробнее...
default image
Россия предложила Украине возобновить прямые поставки российского газа

Подробнее...
default image
Трудовая инспекция: за объявления без указания зарплат грозят штрафы

Подробнее...
default image
В Латвии пройдут крупные международные учения

Подробнее...
default image
Лукашенко заявил, что не готовит своих детей к "транзиту власти"

Подробнее...
default image
Р. Карбаускис: в сейме восстановлено правящее большинство

Подробнее...
default image
Предлагается разрешить баллотироваться в сейм через 10 лет после импичмента

Подробнее...
default image
Президент Эстонии заявила об усталости Евросоюза от Украины

Подробнее...
default image
Парламентарий Л. Бальсис предлагает запретить использование глифосата в Литве

Подробнее...
default image
Лучшие страны мира для выхода на пенсию

Подробнее...
default image
В Израиле откроется первый "кофе-шоп"

Подробнее...
default image
На верфи в Клайпеде спущено на воду научно-исследовательское судно

Подробнее...
default image
37 лет назад появился "смайлик"

Подробнее...
default image
Krekenavos agrofirma сможет экспортировать говядину в Китай

Подробнее...
default image
Европарламент призывает бороться с усилиями России оправдать советские преступления

Подробнее...
default image
Г. Науседа: США – один из основных партнеров в безопасности и экономике

Подробнее...
Keturiu partiju, formuojanciu valdanciaja koalicija - Lietuvos valstieciu ir aliuju sajungos, partijos "Tvarka ir teisingumas", Lietuvos socialdemokratu darbo partijos ir Lietuvos lenku rinkimu akcijos-krikcioniku eimu sajungos - pirmininkai pasirae ilgiau nei menesi derinta koalicijos sutarti. Vilnius, 2019-07-05
Фракция "Во благо Литвы" пообещала поддержку правительству С. Сквернялиса

Подробнее...
default image
Число мигрантов в мире превысило 270 млн – ООН

Подробнее...
default image
Зеленский против продажи земли иностранцам

Подробнее...
default image
Правящие поддерживают инициативу запретить ароматизированные электронные сигареты

Подробнее...

Оставьте свой комментарий

avatar
600