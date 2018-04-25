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Предлагается разрешить баллотироваться в сейм через 10 лет после импичмента

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

В сейме Литвы зарегистрирована поправка по возможности отстраненного от президентской должности Роландаса Паксаса баллотироваться на выборах: путь в сейм может быть открыт через 10 лет после импичмента.

Проект конституционной поправки предусматривает для лица, отстраненного от должности путем импичмента, возможность быть выбранным членом сейма не ранее, чем через десять лет.  

Такое лицо не может избираться президентом, также не сможет занимать никаких других указанных в Конституции должностей, начало исполнения которых связано с принесением конституционной присяги. 

Поправку зарегистрировали 95 членов сейма, среди них спикер парламента Викторас Пранцкетис, руководители оппозиционных и правящих партий.

Эта поправка выполнит решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по Р. Паксасу. 

ЕСПЧ в 2011 году констатировал, что нынешний пожизненный запрет баллотироваться в сейм для отстраненного от президентской должности Р. Паксаса является непропорциональным.

Поскольку Литва никак не может принять поправки к Конституции, которые открыли бы Р. Паксасу путь на выборы, осуществляющий надзор за выполнением решений ЕСПЧ Комитет министров Совета Европы применил в отношении Литвы так называемую процедуру усиленного надзора.

В сейме уже несколько раз не хватало голосов для принятия поправки, которая позволила бы Р. Паксасу баллотироваться. Последний проект, который почти год назад не собрал необходимые 94 голоса при голосовании, разрешил бы Р. Паксасу баллотироваться не только в сейм, но и в президенты.

Р. Паксас не может участвовать в выборах президента и парламента с 2004 года, когда в порядке импичмента был отстранен от президентской должности.

Конституционный Суд (КС) Литвы признал, что он нарушил присягу и грубо нарушил Конституцию, когда в порядке исключения предоставил литовское гражданство своему финансовому спонсору Юрию Борисову.

КС пояснил, что лицо, лишившееся поста в результате импичмента, пожизненно не может занимать должности, связанные с дачей конституционной присяги. Согласно толкованию КС, чтобы изменить это положение, нужно внести поправки в Конституцию.

BNS

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