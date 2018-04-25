Р. Карбаускис: в сейме восстановлено правящее большинство

Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

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С четверга в сейме восстановлено правящее большинство, поскольку новая фракция «Во благо Литвы» подписала с правящими соглашение о совместной работе, заявил глава фракции Литовского союза «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис.

«Можем констатировать, что с сегодняшнего дня восстановлено большинство в сейме, и (правящие – BNS) уже не являются меньшинством», – сказал журналистам Р. Карбаускис после подписания соглашения старостами четырех фракций.

Соглашение в четверг подписали глава фракции ЛСКЗ, глава фракции Литовской социал-демократической трудовой фракции (ЛСДТП) Римантас Синкявичюс, глава фракции Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей Ванда Кравчёнок и лидер фракции «Во благо Литвы» Витаутас Камблявичюс.

Этим документом четыре парламентские фракции договорились консультироваться по всем актуальным вопросам работы сейма и искать общие решения, готовить и поддерживать совместные проекты законов и других правовых актов.

Фракции также декларировали, что поддерживают программу правительства Саулюса Сквернялиса и «позитивные перемены в различных сферах общества».

В качестве приложения к этому соглашению подписан документ «О конкретных действиях», который повторяет список конкретных задач, оговоренных четырьмя партиями.

У четырех фракций в парламенте 75 голосов. Правящее большинство также поддерживает не принадлежащий по уставу сейма никакой фракции спикер парламента, несколько депутатов из Смешанной группы членов сейма.

Во фракции «Во благо Литвы» состоит семь парламентариев, она образовалась на месте бывшей фракции партии «Порядок и справедливость». В нее не входит только лидер ПС, вице-спикер сейма Ремигиюс Жемайтайтис.

Сейчас правящую коалицию в соответствии с подписанным в июле договором образуют ЛСКЗ, ЛСДТП, ПС и ИАПЛ -СХС.

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