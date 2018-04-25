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Лукашенко: Беларусь могла бы совместно с Россией или Украиной провести и Олимпиаду

Photo by oscepa on Foter.com / CC BY-SA

Беларусь могла бы совместно с Россией или Украиной провести и Олимпиаду.

Глава государства отметил проведение в стране масштабных спортивных форумов, в том числе II Европейских игр, легкоатлетического матча Европа — США, предстоит также совместный с Латвией чемпионат мира по хоккею и другие соревнования.

«Конечно, нам трудно соревноваться с гигантами (большими странами. — Прим. БЕЛТА), но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести. Объекты под Олимпийские игры у нас готовы. Сейчас Национальный футбольный стадион построим и для водных видов спорта, останется футбол. В России вся инфраструктура создана под футбол. Можем запросто с ними принять Олимпиаду. И здесь в основном летнюю провести — в Беларуси — с помощью россиян или украинцев. У них есть объекты, которых нам не хватает», — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что стране выгодно проводить крупные спортивные состязания: «Потихоньку мы тоже учимся. И принимать гостей. Это не в убыток, это лицо страны, имидж. Ведущие каналы купили права на трансляцию с этих игр (II Европейских игр. — Прим. БЕЛТА)».

Александр Лукашенко отметил, что при проведении II Европейских игр летом текущего года были сэкономлены средства. «Даже не все использовали, что выделяли. Мы ничего не потеряли. Только в плюс», — сказал он.

Глава государства обратил внимание, что благодаря проведению подобных спортивных форумов Беларусь стремится зарекомендовать себя с положительной стороны в качестве страны-хозяйки, чтобы и в будущем иметь возможность принимать подобные или даже более значимые состязания.

«Без этого не было бы завтра ни чемпионатов мира, ни этапов Кубка мира. Все увидели, что мы не просто можем их провести — мы можем обслужить людей, принять их. Люди с душой отнеслись к этому. Открытая душа наших людей. А следом тысячи, сотни тысяч людей приедут в Беларусь. Это туризм, за который мы боремся. Мы закладываем хорошую основу для того, чтобы к нам приезжали, нас любили, нас уважали. И чтобы наши спортсмены нас радовали», — резюмировал Александр Лукашенко.

belta.by

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