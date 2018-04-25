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Макрон и Путин обсудили переговоры по Украине

Фото kremlin.ru

Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в телефонном разговоре дали позитивную оценку обмену удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, а также Путин отметил целесообразность подготовки повестки дня саммита «нормандской четверки», сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин и Эмманюэль Макрон дали позитивную оценку освобождению и передаче 7 сентября удерживавшихся в Украине и в России лиц как важной гуманитарной акции. Выражена надежда, что это будет способствовать нормализации российско-украинских отношений», — говорится в сообщении Кремля. 

Напомним, что 7 сентября, Россия и Украина произвели обмен заключенными. Самолет с гражданами Украины прибыл в субботу, 7 сентября, в киевский аэропорт «Борисполь». В то же время самолет с россиянами приземлился в московском аэропорту «Внуково». Обмен произошел по формуле 35 на 35.

Комментируя обмен пленными, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Германия активизируют усилия в нормандском формате для прогресса в реализации Минских соглашений.

korrespondent.net

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