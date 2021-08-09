Лукашенко: Литва на границе с Беларусью провоцирует Минск на ответные действия

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Литва на границе с республикой специально провоцирует Минск на ответные действия, сообщает ТАСС.

«Если не утихомирятся на границах, получат по морде на всю катушку, потому что они специально на границе проводят эти акции. Они испытывают мое терпение и толкают меня на ответные действия. Мы пока терпим. Мы же видели: машину поставили, пограничные мигалки и гонят сюда людей», — сказал он в понедельник на встрече с журналистами и представителями общественности.

Он также призвал Литву подумать над тем, как выйти из сложившейся ситуации. «Давайте сядем, возьмем голову в руки и подумаем, как выходить из этого положения, — сказал Лукашенко. — Вас даже в Литве, даже пограничники литовские не поддерживают. Пограничники <…> с той стороны, они же не хотят этой драки».