Лукашенко не видит оснований для переноса президентских выборов в 2020 году

Фото Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко не видит оснований для переноса президентских выборов, которые должны пройти в 2020 году.

С таким заявлением он выступил во вторник на встрече с Натальей Кочановой, председателем Совета Республики Национального собрания,сообщает ТАСС.

«Не будем скрывать, это и политические вопросы — год президентских выборов. Самая большая проблема — это экономика», — сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. По его словам, этот вопрос никуда не уйдет. «Надо не только обсуждать, но и планировать президентские выборы», подчеркнул он. «У нас пока нет оснований переносить президентские выборы, как некоторые тут нам (не то враги, не то соперники) подсказывают», — сообщил Лукашенко, добавив, что политические вопросы никуда не уйдут, эти вопросы надо обсуждать.

В отношении ситуации в экономике, Лукашенко сказал, что в Белоруссии стараются сделать так, чтобы люди получали заработную плату, а предприятия работали. «Тут у меня формула Трампа», — заявил Лукашенко, отметив, что ему понравилась откровенность президента США, который заявил, «если мы не начнем немедленно работать (к американцам обратился, где печатают этот доллар, первая экономика в мире), то людей умрет больше от безработицы и голода, чем от коронавируса».

Президент Белоруссии добавил, что это правильные слова, спасаться от этого кризиса надо как только можно.

Согласно календарному графику, президентские выборы должны пройти в Белоруссии в 2020 году. 30 августа этого года истекает срок президентских полномочий Лукашенко. Именно эту дату глава Центризбиркома Лидия Ермошина назвала в качестве предпочтительной для проведения основного голосования. Согласно белорусскому законодательству, выборы должны быть назначены не позднее чем за три месяца до даты их проведения. Ермошина отмечала, что основанием для переноса президентских выборов в Белоруссии на фоне пандемии коронавируса может стать введение в стране режима ЧП. По ее словам, пока предпосылок к подобным мерам нет.