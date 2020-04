Reagentų užteks trims mėnesiams, teigia nacionalinės laboratorijos vadovas

Фото facebook.com/Vitaliy.Klychko

Lietuvoje turimų ir užsakytų reagentų užteks iki trijų mėnesių intensyviai atliekant tyrimus dėl koronaviruso, teigia Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos vadovas.

„Pagal apimtis tai būtų ne mažiau kaip trijų mėnesių intensyviam darbui“, – trečiadienį per Seimo Sveikatos reikalų komiteto posėdį sakė Vytautas Zimnickas.

Jo duomenimis, šiuo metu užsakyta per 500 tūkst. reagentų ir per 500 tūkst. greitųjų testų. Sandėlyje jau turima per 300 tūkst. reagentų.

Pasak laboratorijos vadovo, nuo infekcijos pradžios iš viso atlikta per 13 tūkst. vadinamųjų molekulinių tyrimų.

V. Zimnickas teigė, kad šiuos tyrimus jau atlieka devynios laboratorijos, planuojama, jog artimiausiu metu pradės dirbti dar dvi.

Jo teigimu, tarp mėginio pristatymo į laboratoriją ir atsakymo pateikimo praeina maždaug para.

Sveikatos apsaugos viceministrė Lina Jaruševičienė pranešė, kad šiuo metu neplanuojama pradėti plačiai naudoti vadinamųjų greitųjų testų.

„Greitieji testai įsigyti, jie planuojami taikyti gerokai vėlesniame etape, kai jau gana didelė populiacijos dalis bus turėjusi kontaktą su virusu. Kuo didesnis paplitimas visuomenėje, tuo tie testai jautresni ir naudingesni“, – sakė ji.

Anot viceministrės, tokią rekomendaciją pateikė antradienį posėdžiavusi ekspertų komisija.

Pasak L. Jaruševičienės, ekspertai kategoriškai pasisako, kad greitieji testai šiame etape nebūtų naudojami kaip diagnostinė priemonė.

„Jie bus naudojami vėlesniame etape pažiūrėti, kiek žmonių jau yra turėję kontaktą su infekcija ir kokia visuomenės dalis turi imunitetą tai ligai“, – teigė viceministrė.

Naujausiais duomenimis, Lietuvoje nustatytas 581 koronaviruso atvejis, mirė aštuoni žmonės, septyni pasveiko.