Лукашенко обещает демократичный референдум по Конституции

Также Лукашенко предупредил, что одновременно с разработкой поправок к конституции власти страны намерены внести изменения в избирательную систему. «Поэтому, исходя из опыта, нашу избирательную систему надо шлифануть, но таким образом, чтобы это было удобно для наших людей, для нашей страны», — сказал он.

Кроме того, он заявил, что в Беларуси уже невозможны уличные протесты.

«Улица уже невозможна, потому что люди поняли ее суть. Наше сознание только укрепилось в последнее время. Чувство собственного достоинства белорусского народа не позволит террористам и экстремистам манипулировать нами», — сказал Лукашенко.

По его мнению, «эмоции сегодня улеглись, люди разобрались в происходящем». «Появились патриотические организации, по-настоящему зубастые СМИ и журналисты. Притом начали работать не только на государственном телевидении, но и в интернете, и работать успешно. Для всех прояснилась государственная позиция. Выступили вперед национальные ценности, которые затем закрепились и в законодательстве», — отметил Лукашенко.

В то же время, белорусская оппозиция анонсирует новые акции протеста.

«Мы сами, белорусы, должны сделать все возможное, чтобы освободить политических заключенных, прекратить насилие и провести честные выборы. Мы должны действовать — окно возможностей открыто. Ждать больше нечего — террор нужно остановить раз и навсегда. Мы начинаем готовиться к новой активной фазе протеста», — говорится в телеграмм-канале Светланы Тихановской.