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Лукашенко объявил о решении не принимать самолеты с Украины

Фото airport.by

Минск в качестве ответной меры на действия киевских властей не будет принимать самолеты с Украины. Об этом заявил в субботу, 19 июня, президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Раз Украина закрыла нам пролет, то мы с Украины не будем просто принимать самолеты», — цитирует Лукашенко близкий к его пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого».

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Накануне стало известно, что в Верховной раде зарегистрировали проект постановления с заявлением о разрыве дипломатических отношений между Украиной и Беларусью.

Документом также предлагается «признать белорусский режим таким, что представляет угрозу международной безопасности в связи с фактами сотрудничества с террористами».

При этом 3 июня Верховная рада приняла заявление по инциденту с самолетом авиакомпании Ryanair в Минске, признав действия властей Беларуси угрозой международной безопасности.

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