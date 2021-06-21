Лукашенко объявил о решении не принимать самолеты с Украины

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Минск в качестве ответной меры на действия киевских властей не будет принимать самолеты с Украины. Об этом заявил в субботу, 19 июня, президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Раз Украина закрыла нам пролет, то мы с Украины не будем просто принимать самолеты», — цитирует Лукашенко близкий к его пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого».