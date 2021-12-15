Лукашенко одобрил введение уголовного наказания за призывы к санкциям против Беларуси

Президент Беларуси Лукашенко заявил, что одобрил введение уголовной ответственности за призывы к санкциям в отношении Беларуси.
«Глава государства 14 декабря подписал закон «Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь». Законом вводится уголовная ответственность за призывы к применению санкций в отношении Республики Беларусь, ее граждан и организаций», — сообщает президентская пресс-служба во вторник.
Так, данные действия будут наказываться лишением свободы на срок до шести лет — если призывы обращены к рядовым лицам, до 10 лет — когда они обращены к зарубежным государствам, международным и иностранным организациям, до 12 лет — если такие призывы совершены должностным лицом с использованием своих служебных полномочий или привели к иным тяжким последствиям, например, ограничению торговли, включению предприятий в санкционный список.
В сообщении отмечается, что реализация предусмотренных законом мер будет «выступать адекватным ответом на попытки причинения вреда национальной безопасности со стороны деструктивных сил».
Напомним, Гомельский областной суд приговорил блогера Сергея Тихановского, признанного правозащитниками политзаключенным, к 18 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Приговор был оглашен во вторник, 14 декабря, на территории следственного изолятора (СИЗО) №3 в Гомеле, где содержится Тихановский. Супруга Светланы Тихановской — лидера белорусской оппозиции и экс-кандидата в президенты страны — обвиняли по четырем статьям.
Суд также вынес приговоры остальным фигурантам «дела Тихановского». Их сроки заключения составят: у Николая Статкевича — 14 лет, у Игоря Лосика — 15 лет, у Артема Сакова — 16 лет, у Владимира Цыгановича — 15 лет, у Дмитрия Попова — 16 лет.
Светлана Тихановская уже прокомментировала приговор мужу: «Диктатор публично мстит своим самым сильным противникам. Пряча политзаключенных в закрытых судебных процессах, он надеется продолжить репрессии в тишине, но весь мир наблюдает за этим». «Мы не остановимся», — подчеркнула она.