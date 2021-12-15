Лукашенко одобрил введение уголовного наказания за призывы к санкциям против Беларуси

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Президент Беларуси Лукашенко заявил, что одобрил введение уголовной ответственности за призывы к санкциям в отношении Беларуси.

«Глава государства 14 декабря подписал закон «Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь». Законом вводится уголовная ответственность за призывы к применению санкций в отношении Республики Беларусь, ее граждан и организаций», — сообщает президентская пресс-служба во вторник.

Так, данные действия будут наказываться лишением свободы на срок до шести лет — если призывы обращены к рядовым лицам, до 10 лет — когда они обращены к зарубежным государствам, международным и иностранным организациям, до 12 лет — если такие призывы совершены должностным лицом с использованием своих служебных полномочий или привели к иным тяжким последствиям, например, ограничению торговли, включению предприятий в санкционный список.