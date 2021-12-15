Частные латвийские и литовские перевозчики исключают перевозку удобрений «Беларуськалия»

Председатель правления частной латвийской железнодорожной компании Baltijas Expresis, (занимающейся перевозками грузов в Вентспилсский порт и являющейся второй по величине после Латвийских железных дорог), Марис Бремзе подтвердил, что с «Беларуськалием» обсуждались технические возможности перевозки калийных грузов.

«Думаю, они пробуют все возможные варианты, в том числе и Латвию. (…) Мы говорили о железнодорожных технологиях, о том, как обстоят дела с латвийской железнодорожной инфраструктурой. Я не говорю о санкциях, юридических нюансах, я говорю только о технологиях и технических вопросах — да, мы консультировались с «Беларуськалием», — сказал Бремзе BNS.

По его словам, с белорусами обсуждалось, сколько поездов может пройти через Латвию, как пропустить составы и тому подобное. Однако Бремзе подчеркнул, что Латвия является членом ЕС и поэтому придерживается санкций.

«У нас такая же ситуация, как и в Литве, как и в ЕС, мы являемся членами ЕС, с такими же правовыми последствиями. Я думаю, что у нас есть проблемы, как у вас», — сказал председатель правления Baltijas Expresis.

По его словам, Вентспилсский порт уже грузил удобрения «Беларуськалия» и может это сделать сейчас, но это будет менее 11 млн тонн, которые «Беларуськалий» транспортирует транзитом через Литву в Клайпедский порт.

Иварас Сормулис, председатель правления Baltijas Tranzitas Serviss, конкурента Baltijas Expresis, член наблюдательного совета LGC Cargo, говорит, что переговоров с «Беларуськалием» не было.

«Никто еще не консультировался с нами по поводу альтернативного маршрута или чего-то еще (…) Пока никто не связался со мной, если есть какие-то законные варианты, мы можем их рассмотреть, но если есть санкции, коды продуктов, то мы тоже ничего не будем перевозить», — сказал BNS один из руководителей компании, перевозящей грузы в Рижский порт.

Он также заверил, что, насколько ему известно, в Латвии никто не перевозит груз «Беларуськалия», тем более, санкции США вступили в силу 8 декабря.

BNS пока не удалось получить комментарий Латвийских железных дорог.