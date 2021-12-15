Pfizer представит вакцину против омикрон-штамма к марту 2022 года

Немецкая биотехнологическая компания BioNTech SE cовместно с Pfizer Inc. из США представят вакцину, эффективную против омикрон-варианта коронавируса SARS-CoV-2, к марту следующего года. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте американской фармацевтической компании.

Было продемонстрировано, что сывороточные антитела, индуцированные вакциной Pfizer-BioNTech, нейтрализуют новый вариант коронавируса после трех доз до уровней, сопоставимых с уровнями, наблюдаемыми для SARS-CoV-2 дикого типа после двух доз. Отмечается, что при двух дозах активность нейтрализующих антител против омикрон-варианта понижена в 25 раз по сравнению с активностью против дикого штамма. Этого может быть недостаточно для защиты против COVID-19, однако ученые подчеркивают, что вакцинированные люди все еще получают защиту против тяжелых форм болезни. Данные дополнительных исследований компаний показывают, что бустерная вакцина с текущей вакциной от Pfizer и BioNTech увеличивает титры антител в 25 раз. Эти уровни антител связаны с высокой эффективностью против коронавируса как дикого типа, так и против вызывающих беспокойство штаммов.

Компании приступили к разработке адаптированной вакцины против омикрон-варианта с 25 ноября. Ожидается, что препарат повысит уровень и продолжительность защиты против COVID-19. Первые партии появятся и будут готовы к поставке уже через 100 дней.