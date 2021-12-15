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Центр Гамалеи создал модификацию «Спутника V» под штамм омикрон

Фото sputnikvaccine.com

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи уже разработал модификацию вакцины «Спутник V» против омикрон-штамма коронавируса, она проходит первый этап клинических испытаний. Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия-24», сообщает ТАСС.

Александр Гинцбург отметил, что на сегодняшний день нет никаких доказательств того, что омикрон вытеснит дельта-штамм. «Возможно, вакцина должна быть двухкомпонентной, которая должна будет защищать от и дельта-штамма, и от омикрон-штамма. Поэтому тогда необходимо будет задействовать новую платформу по созданию вакцин, которые в настоящее время институт Гамалеи уже отработал, и в настоящее время вакцина проходит первую стадию клинических испытаний», — сказал ученый.

По словам Гинцбурга, первые данные об эффективности вакцины «Спутник V» против штамма коронавируса омикрон могут быть получены уже на следующей неделе.

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