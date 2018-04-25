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Лукашенко посетит Австрию в середине ноября

Фото kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко первые за долгое время посетит ЕС, совершив 12 ноября визит в Австрию, заявил глава МИД республики Владимир Маккей.

По его словам, ожидается, что Лукашенко встретится с президентом Австрии Александером ван дер Белленом.Ранее о том, что планируется такой визит, сообщила РИА Новости пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.В мае 2016 года белорусский лидер находился с визитом в ЕС – в Риме и Ватикане, где состоялись официальные встречи.

До этого Лукашенко долгое время не посещал страны Евросоюза, что было связано с санкциями в отношении него и ряда белорусских чиновников. После визита в Италию и Ватикан главу белорусского государства не раз приглашали в ЕС на различные мероприятия, однако визиты не состоялись.

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