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Р.Кароблис: для НАТО и США Балтийский регион становится своим

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Р.Кароблис: для НАТО и США Балтийский регион становится своим

Фото kam.lt/ Ева Будзекайте

Для НАТО и США Балтийский регион становится своим, отмечает министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, говоря о прибывающих в Литву тренироваться силах союзников.

В этот понедельник в Литву доставлена большая часть размещаемого в стране батальона сил США боевой техники.

Также на этой неделе в Литве тренировался бомбардировщик ВВС США.

«Это учения, на которых имитируются бомбовые удары по конкретным мишеням, и вчера как раз мне тоже довелось наблюдать за этими учениями лично», – сказал в четверг радиостанции Ziniu radijas министр обороны.

«Продемонстрировано, что для НАТО и США Литва и Балтийский регион в целом становится своим, они используются для учений, и в данном случае целью было познакомиться с новой географией, именно с той географией, которую в случае кризиса эти силы должны будут прикрывать», – сказал министр.

По его словам, такое возросшее в последнее время присутствие союзников в стране следует приветствовать.

Батальон Вооруженных сил США численность полтысячи военных проведет в Литве полгода.

У него будет 29 танков и 21 боевая машина пехоты.

Р. Кароблис говорил, что прибытие американских военных является особенно значительным фактором сдерживания и оценкой инвестиций Литвы в инфраструктуру.

Портал delfi.lt сообщил, что в среду после обеда над Литвой уже второй раз в этом году появился стратегический бомбардировщик ВВС США B-52, который тренировался в регионе Казлу-Руды.

В ответ на предпринятую Россией аннексию Крыма с 2014 до 2017 года в Литве была дислоцирована рота (около 200 военнослужащих) ВС США. Американцы вывели эту роту, размещенную на принципе постоянной ротации, когда в стране был дислоцирован батальон НАТО под командованием Германии.

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