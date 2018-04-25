  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
default image
Во время речи В.Пранцкетиса в Страсбурге зал покинул глава Госдумы РФ

Подробнее...
default image
Россия списала странам Африки долги на 20 миллиардов долларов

Подробнее...
default image
Притормозить изменение климата: в ООН назвали цену вопроса

Подробнее...
default image
Литва не отправит военных в Сирию, если там не будет американцев

Подробнее...
default image
Я.Неверович призывает не импортировать газ из России через Клайпедский терминал

Подробнее...
default image
В польских школах начался "итальянский" протест педагогов

Подробнее...
default image
Украина признана самой бедной страной Европы в 2019 году

Подробнее...
default image
Р.Кароблис: для НАТО и США Балтийский регион становится своим

Подробнее...
default image
Лукашенко посетит Австрию в середине ноября

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: если ситуация в сейме не изменится – досрочные выборы

Подробнее...
default image
Трамп отменяет санкции против Турции

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: забыть историю с отставкой В. Пранцкетиса и продолжать работу

Подробнее...
default image
Проливные дожди привели к наводнениям в Италии, Франции и Испании

Подробнее...
default image
Правительство Литвы продлило срок перемещения беженцев

Подробнее...
default image
Эксперты назвали лучшие страны для путешествий в 2020 году

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис : правительство сбалансирует бюджет

Подробнее...
default image
Неспособность Кабмина Литвы убедить сейм по налогам повышает финансовые и политические риски

Подробнее...
default image
Киллеры в Китае схалтурили

Подробнее...
default image
Безопасность столичных парков

Подробнее...
default image
Рейтинг: отставание между регионами усугубляется

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире,Соседи

Украина признана самой бедной страной Европы в 2019 году

Фото pixabay.com

Украина оказалась на последнем места в рейтинге стран по покупательной способности населения среди 42 стран Европы. Такие данные исследования в Европе в 2019 году приводит компания GfK (Growth from Knowledge), сообщает ТАСС.

«16 стран, рассмотренных в исследовании, имеют покупательную способность на душу населения выше среднего, в то время как 26 стран ниже среднего показателя по Европе. Украина занимает последнее место с покупательной способностью на душу населения в размере €1 830», — говорится в материалах исследования.

В то же время европейцы, по данным компании, в среднем имеют €14 739 на человека, доступные для расходов и сбережений в 2019 году. Первое место в рейтинге занимает Лихтенштейн с покупательной способностью на душу населения в €67 550. «Это намного превышает значения других стран и более чем в 4,5 раза превышает средний показатель по Европе», — говорится в исследовании. Второе и третье место делят Швейцария (с €42 067 на человека) и Люксембург (€35 096 на человека). В числе стран с самой низкой покупательной способностью, помимо Украины, оказались Молдавия и Косово.

В компании уточнили, что покупательная способность является мерой располагаемого дохода после вычета налогов и благотворительных взносов, включая любые полученные государственные пособия.

Уточняется также, что потребители используют свою общую покупательную способность для покрытия расходов, связанных с питанием, проживанием, услугами, энергоснабжением, пенсиями и планами страхования, а также других расходов, таких как отпуск, передвижение и потребительские покупки.

реклама

реклама

афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!