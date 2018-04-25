В польских школах начался «итальянский» протест педагогов

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В среду, 23 октября, польские учителя начали бессрочную «итальянскую» забастовку, сообщает Польское радио.

В среду в польских школах началась бессрочная забастовка учителей, объявленная по инициативе Союза польских учителей (ZNP). Одновременно, как сообщил глава профсоюза Славомир Броняж, ZNP поддерживает требование о повышении зарплат.

«Итальянская» забастовка будет заключаться в отказе учителей выполнять непрописанные в законодательстве об образовании обязанности.

«Многие задачи, реализуемые педагогами в школах выходят за рамки их должностных обязательств, но они стали повседневной практикой. Наш протест призван обратить внимание на тот факт, что это является дополнительной, но не оплачиваемой нагрузкой», – отметил Славомир Броняж.

Он добавил, что речь идет о обязанностях, за которые учителя не получают оплату, например, выездах на школьные экскурсии, ведении кружков, занятиях в выходные дни, составлении отчетов и тд.

В мае польские учителя провели 3-недельную забастовку с требованием о повышении зарплат.