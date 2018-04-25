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Я.Неверович призывает не импортировать газ из России через Клайпедский терминал

Фото BFL/Ирмантас Гялунас

Советник литовского президента Гитанаса Науседы Ярослав Неверович говорит, что Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) в долгосрочной перспективе не должен использоваться для импорта газа из России.

«Если говорить о долгосрочной перспективе, то, без сомнения, терминал должен оставаться альтернативным каналом поставок, и построенный на деньги литовских потребителей терминал не следует отдавать игрокам с Востока», – сказал BNS Я. Неверович.

По его словам, в условиях благоприятных цен на СПГ контролируемой государством энергетической группе Ignitis и другим импортирующим газ предприятиям следовало бы искать возможности подписания новых долгосрочных договоров о поставках СПГ.

«Думаю, потенциал для этого точно имеется, мировые цены на СПГ привлекательны, появляется все больше поставщиков, а такой контракт на более длительный срок мог бы гарантировать, в определенном смысле, «потолок» цен на газ для всего рынка. На мой взгляд, первыми такие решения примут предприятия с постоянной потребностью в газе, например, Ignitis», – сказал BNS Я. Неверович.

СПГ из России активно импортирует крупнейший пользователь ТСПГ – йонавский производитель удобрений Achema.

По данным BNS, небольшими газовозами эта компания завозит газ российской компании «Новатэк» из порта Высоцк в Балтийском море, однако один раз компания завезла через посредников крупную партию газа с терминала «Новатэка» на Ямале, что на севере Сибири.

Сама компания не комментирует, заключены ли у нее долгосрочные договоры, а также у кого она покупает СПГ. Помимо российского газа, она импортирует СПГ с норвежского концерна Equinor.

«Я не могу комментировать приоритеты Achema, это частное предприятие, оно само решает, как ему все организовать. Нужно только отметить, что они пользуются преимуществами терминала», – объяснил Я. Неверович.

Госпредприятие Ignitis также один раз завезло СПГ с «Новатэка» из Высоцка, однако оно купило газ через посредника.

У компании долгосрочный на 10 лет договор о поставках СПГ с норвежским концерном Equinor (бывший Statoil), договор действует до 2024 года.

До ввода в эксплуатацию ТСПГ в 2015 году газ в страны Балтии поступал по трубопроводу от единственного поставщика – российского «Газпрома». Когда в 2015 начал действовать терминал, Литва диверсифицировала поставки газа и доля «Газпрома» в них сильно уменьшилась.

Оператор газопередающей системы Amber Grid сообщил BNS, что в этом году за 9 месяцев доля «Газпрома» в общей структуре импорта газа Литвы составила 42%.

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