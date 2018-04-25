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Литва не отправит военных в Сирию, если там не будет американцев

Фото BFL/Паулюс Пяляцкис

Литовский министр обороны Раймундас Кароблис говорит, что Литва не станет отправлять своих военных в Сирию, если там не останется американцев.

По его словам, литовские военные также не будут отправлены в эту страну, если не будет стабилизирована ситуация в северной части Сирии, где вооруженные формирования Турции проводят наступление на курдов.

«Пока ситуация не стабилизирована  – точно нет. Другой момент, непонятна архитектура присутствия США, и если военных США нет или силы символические, мы тоже не слишком усматриваем «добавленную стоимость», – сказал Р. Кароблис в четверг радиостанции Ziniu radijas.

Турция две недели назад предприняла вторжение на севере Сирии, утверждая, что хочет создать буферную зону от курдов и джихадистов «Исламского государства».

США, которые выводят из Сирии большую часть своего военного контингента, думают оставить небольшой контингент, чтобы он охранял месторождения нефти и продолжал борьбу с «Исламским государством».

Р. Кароблис сказал, что Литва рассматривает возможность увеличить свой контингент в Ираке.

«Мы состоим в той же антиИГИЛовской коалиции в Ираке и в составе нынешних сил. Конечно, рассматривается, в соответствии с нынешними потребностями, и некоторое увеличение численности военных отправленных в Ирак. Это было запланировано намного раньше: направить вместе с Северными странами несколько военных медиков, инструкторов», – сказал министр.

Литва отправила шесть военных инструкторов в Ирак для обучения местных сил. Еще семь литовских военных связистов действуют в рамках международной операции в Ираке под эгидой НАТО.

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