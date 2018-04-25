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Притормозить изменение климата: в ООН назвали цену вопроса

Фото из открытых источников

Приостановить глобальное потепление можно за 300 миллиардов долларов. Об этом говорится в расчетах специалистов Организации Объединенных Наций, сообщает  Bloomberg.

Отмечается, что сбалансировать выбросы вредных газов в атмосферу, которые вызывают эффект глобального потепления, можно путем высадки деревьев и рекультивации деградированных земель.

«Мы потеряли биологическую функцию почв. Мы должны это изменить», — пояснил ученый Баррон Орр.

По словам помощника генерального директора ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства Рене Кастро Салазара, речь идет о восстановлении испорченных человеческой деятельностью двух миллиардах гектарах земли во всем мире.

«При политической воле и инвестициях это возможно», — убежден он.

Климатологи считают, что необходимые на это 300 миллиардов долларов помогут приостановить глобальное потепление на 15-20 лет. Это время человечество может использовать ради развития менее вредных для окружающей среды технологий.

Специалисты отмечают, что сумма, которая нужна для поддержания экологии, сопоставима с годовым ВВП такого государства, как Чили, или же расходами на армии всех стран мира в течение всего лишь двух месяцев.

Напомним, в сентябре в 160 странах прошли масштабные акции в защиту климата и окружающей среды. В некоторых странах, например, в Великобритании они продолжились и в октябре.

korrespondent.net
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