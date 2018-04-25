Россия списала странам Африки долги на 20 миллиардов долларов

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По словам российского лидера, бизнесмены из РФ в последнее время все больше внимания уделяют африканским странам.

Россия списала задолженности африканских государств на сумму в 20 миллиардов долларов США, сообщил на проходящем в Сочи саммите «Россия – Африка» российский президент Владимир Путин.

По его словам, РФ планирует усиливать сотрудничество со странами, расположенными на Африканском континенте.

«Многие российские компании давно и успешно работают с партнерами из самых разных секторов африканской экономики, настроены наращивать присутствие в Африке», – сказал Путин.

Он также отметил, что Москва приняла решение списать задолженности стран континента на сумму свыше 20 миллиардов долларов. При этом с отдельными государствами начаты совместные программы, которые предполагают использование долговых средств для финансирования различных национальных проектов.

Путин подчеркнул, что российский бизнес в последнее время обращает больше внимания на африканские страны, а развитие деловых контактов с ними отвечает общим экономическим интересам.