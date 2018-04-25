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Во время речи В.Пранцкетиса в Страсбурге зал покинул глава Госдумы РФ

Фото Viktoras Pranckietis/ facebook.com

Во время выступления председателя литовского парламента Виктораса Пранцкетиса в Страсбурге, на конференции Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о санкциях в отношении стран, не соблюдающих права человека, зал покинули председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин и основная часть делегации этой страны. 

В рамках встречи с Председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье Вячеслав Володин призвал ассамблею уделить внимание защите трудовых прав/ Фото Государственная Дума/ facebook.com

«Председатель начал выступление, и, когда были затронуты вопросы санкций в отношении государств, которые не соблюдают стандарты прав человека, о нелегальных электростанциях, об оккупациях, часть членов российской делегации просто встали и покинули зал. Среди них был и председатель Думы РФ В. Володин», – сообщила BNS глава секретариата спикера сейма Гинтаре Жукайте, находящаяся в Страсбурге в составе делегации В. Пранцкетиса.

По ее словам, когда литовский спикер закончил речь, россияне вернулись в конференц-зал.  

В. Пранцкетис в Страсбурге участвует в Европейской конференции председателей парламентов. 

Европейская конференция председателей парламентов 2019/ Фото PACE/ twitter.com

В своей речи он обратил внимание на то, что в семидесятилетие создания Совета Европы страны-члены начинают забывать единые принципы Совета Европы, на основании которых была создана эта организация. 

Он отметил, что применение двойных стандартов к странам, которые перестали соблюдать принципы демократии и защиты прав человека, нельзя игнорировать. 

«Мы позитивно оцениваем то, что права граждан России и далее могут обеспечиваться на основании Европейской конвенции о правах человека. Однако одновременно мы видим и негативные последствия решения ПАСЕ о безусловном возврате России в ПАСЕ. Причины, по которым она была исключена, не устранены», – сказал глава литовского парламента.

По его словам, представители российских властей трактуют упомянутое решение как первый шаг к признанию Крыма частью России и к отмене санкций в отношении России. 

Однако делегация Литвы в ПАСЕ вместе с парламентариями других стран готова привлечь все возможные инструменты для того, чтобы добиться ответственности России за нарушения международного права, акцентировал В. Пранцкетис. 

«Необходимо незамедлительно применить санкции в отношении стран, которые нарушают принципы Совета Европы, суверенитет других стран, права человека и демократические ценности», – сказал литовский спикер. 

«Установки Балтийских стран и сочувствующих им стран, называемых вновь учрежденной группой Baltic Plus,в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии остаются едиными. Будем надеяться, что все страны Совета Европы останутся принципиальными, требуя ответственности России за осуществляемые нарушения прав человека в незаконно аннексированных Крыму и территориях Грузии. Мы убеждены в том, что жесткая реакция и оценка должны оставаться важной составляющей частью наших нынешних отношений с Россией», – подчеркнул В. Пранцкетис.

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