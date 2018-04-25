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Индия и Пакистан решили вопрос границы в Кашмире

Автор: CIA — http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/kashmir_region_2004.jpg, Общественное достояние, Ссылка

Индия и Пакистан в четверг, 24 октября, подписали исторический договор о границе в спорном регионе Кашмир, сообщает DND.

«В четверг на линии разграничения в Картарпур Индия и Пакистан подписали историческое соглашение о границе. Она предусматривает открытие Картарпурського коридора, что, с одной стороны, позволит индийским сикхам совершать паломничества к месту рождения их духовного лидера Баба Гуру Нанака, а с другой — существенно снимает напряжение между странами в спорном пограничном регионе Кашмир, где в этом году почти дошло до открытой войны», — говорится в сообщении. 

Так, согласно положениям соглашения, ежедневно 5000 паломников-сикхов иметь право идти через этот коридор. 

Отмечается, что договор был подписан именно накануне празднования 550-летия со дня рождения духовного лидера сикхов.

Индия и Пакистан перед тем, как достичь этой важной сделки, прошли через 3 раунда сложных переговоров. 

Напомним, февральская эскалация в отношениях между Пакистаном и Индией произошла после теракта в Кашмире 14 февраля, в котором погибли 44 индийских силовика. В результате последовавших боевых действий были сбиты несколько самолетов.

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