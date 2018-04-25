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Лукашенко предложил Болтону «перезагрузку отношений»

Photo by oscepa on Foter.com / CC BY-SA

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил советнику Президента США по национальной безопасности Джону Болтону обсудить вопросы белорусско-американских отношений во время встречи во Дворце Независимости. Об этом сообщается на сайте президента Беларуси.

«Я предложил бы обсудить откровенно, даже по-дружески все вопросы наших отношений. Пусть они будут неприятными для Беларуси, но Вы должны их обозначить. Я также откровенно и честно обозначу те вопросы, которые считаю нужным обозначить перед Вами для дальнейшего нашего сотрудничества, в том числе которые, может быть, не очень приятны будут для США. Это позволит создать нам ту базу отношений на будущее, которая должна быть между нами», — заявил глава Беларуси.

«Несмотря на всю шумиху, которая происходит вокруг Вашей поездки, здесь много положительного, особенно для Беларуси. Положительное заключается в том, и нас никто в этом не упрекнет (и Вы, наверное, знаете об этом), что мы постоянно с момента ухудшения наших отношений с США предлагали закрыть эту нехорошую страницу и начать с нового листа наши отношения», — подчеркнул Лукашенко.

Лукашенко отметил, что визит Джона Болтона в Беларусь является историческим: «Таких заметных высокопоставленных фигур (из США) в Беларуси не было давно. И в этом тоже историчность этого визита».

Кроме того, до нынешнего визита в Беларуси побывали многие эксперты и специалисты из США.

«Я лично с ними встречался, вел беседы на разные темы наших взаимоотношений. И это свидетельствует о том, что у нас есть некоторая история перезагрузки отношений», — отметил президент Беларуси.

korrespondent.net

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