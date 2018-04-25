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Лукашенко решил не отменять в Беларуси парад на 9 мая

Фото Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко не может отменить военный парад к 9 мая в честь 75-летия Победы из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом он сказал в ходе совещания в воскресенье, 3 мая, сообщается на сайте белорусского лидера.

«Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что те люди (участники войны – ред.) умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого,– скажут, что испугались»,– сказал Лукашенко.

При этом он предупредил, что если будет принято это предложение, то «никого тащить на это мероприятие не надо».

«Не хотят люди, боятся, берегут здоровье – мы это поймем. Достаточно сегодня желающих – тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло», – подчеркнул белорусский лидер.

В целом Лукашенко выразил уверенность, что парад – «это не самое опасное с точки зрения эпидемиологов и вирусологов мероприятие».Потому что, отметил глава государства, оно будет организовано как положено.

По состоянию на 2 мая, в Беларуси число жертв COVID-19 достигло 97, число зараженных увеличилось до 15 828. За сутки заразились 911 человек.

Накануне стало известно, что Лукашенко до сих пор не сделал тест на коронавирус. Как отметила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонтон, в этом нет никакой необходимости, он хорошо себя чувствует.

korrespondent.net

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