Лукашенко заявил, что мир не ограничивается лишь странами ЕС для сотрудничества

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что современный мир не ограничивается лишь странами Европейского союза для сотрудничества, есть государства, которые не выдвигают никаких ультиматумов и не призывают дожимать республику. Об этом он заявил во вторник на совещании по приоритетам внешней политики с участием руководителей белорусских загранучреждений.

«Современный мир не ограничивается лишь странами Европейского союза. Он гораздо шире. В таких регионах, как Азия, я имею в виду Китай, Индию, Пакистан, Вьетнам, с которыми у нас добрые отношения, Африка, Латинская Америка, в странах Персидского залива, Ближнего Востока (особенно в Турции) — огромный потенциал и безграничные возможности», — сказал Лукашенко, слова которого приводит издание «СБ. Беларусь сегодня».

По словам Лукашенко, просто этими возможностями «не всегда умеют эффективно пользоваться». «А кое-кто не проявляет особого рвения, чтобы выполнить достигнутые на уровне хотя бы главы государства договоренности, — сказал президент. — Перечисленные страны не выдвигают никаких ультиматумов и не призывают дожимать Беларусь, как наши отдельные соседи». Он подчеркнул, что сегодня важно работать там, где белорусов «ждут, где создан серьезный задел».