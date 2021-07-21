Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что современный мир не ограничивается лишь странами Европейского союза для сотрудничества, есть государства, которые не выдвигают никаких ультиматумов и не призывают дожимать республику. Об этом он заявил во вторник на совещании по приоритетам внешней политики с участием руководителей белорусских загранучреждений.
«Современный мир не ограничивается лишь странами Европейского союза. Он гораздо шире. В таких регионах, как Азия, я имею в виду Китай, Индию, Пакистан, Вьетнам, с которыми у нас добрые отношения, Африка, Латинская Америка, в странах Персидского залива, Ближнего Востока (особенно в Турции) — огромный потенциал и безграничные возможности», — сказал Лукашенко, слова которого приводит издание «СБ. Беларусь сегодня».
По словам Лукашенко, просто этими возможностями «не всегда умеют эффективно пользоваться». «А кое-кто не проявляет особого рвения, чтобы выполнить достигнутые на уровне хотя бы главы государства договоренности, — сказал президент. — Перечисленные страны не выдвигают никаких ультиматумов и не призывают дожимать Беларусь, как наши отдельные соседи». Он подчеркнул, что сегодня важно работать там, где белорусов «ждут, где создан серьезный задел».
“Лукашенко заявил, что мир не ограничивается лишь странами ЕС для сотрудничества”
Эх, Батька,ничему тебя не учит история , все так и хочется усидеть на трёх стульях и всех шантажировать. В этом все твои проблемы.