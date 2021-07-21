Литва жертвует часть вакцин, но не вакцины с истекающим сроком годности

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Только в июле в Литве пришлось утилизировать более 14 тыс. вакцин от коронавируса по причине истечения срока годности, но у страны нет возможности срочно передать их другим странам, например, государствам Восточного партнерства, сообщили представители Минздрава.

«Те вакцины, которые уже находятся в учреждениях здравоохранения, их уже нельзя вывозить: не примут и те же страны получатели», – сказала BNS заведующая Отделом фармацевтической политики Минздрава Анжелика Орайте.

Об этом она заявила в связи с подготовкой Литвы пожертвовать часть вакцин странам Восточного партнерства, Тайваню.

А. Орайте утверждает, что вакцины могут экспортировать лишь учреждения, обладающие лицензией оптового распространения: Центр экстремальных ситуаций в сфере здоровья или производитель, продающий собственные вакцины.

По словам А. Орайте, по этим причинам, уже распределённые вакцины стараются перераспределить по тем самоуправлениям, где больше вероятность их использования. А проблема заключается в том, что об истечении срока вакцин сообщают слишком поздно «за день-два».

Она также отметила необходимость коммуникации, чтобы сроки выявлялись за неделю до истечения, чтобы можно было пересмотреть возможности перераспределения в Литве.

На согласование за рубежом – около двух месяцев

Для того, чтобы вакцина могла быть передана третьей стороне, необходимы два договора: двухсторонний между странами и трехсторонний – с производителем. Ответственные ведомства двух стран должны утвердить подготовленные производителем шаблоны, получить полномочия правительства, затем информировать Еврокомиссию и получить одобрение производителя на передачу вакцин.

«Реально от подписания до доставки может потребоваться до двух месяцев», – сказала представитель Минздрава.

Она отметила, что одобрение ЕК необходимо, поскольку она должна знать. в какие страны отправляется вакцина.

«Литва не сама закупала вакцины – закупала Еврокомиссия от имени государств-членов. Поэтому каждый шаг, который связан с перепродажей или дарением вакцин отслеживается», – сказала А. Орайте.

Она также сообщила, что ЕК согласовала шаблоны дарения пока только с одним утвержденным в ЕС производителем – AstraZeneca. Это означает, что на данный момент можно жертвовать лишь эти вакцины, в противном случае государство нарушит договора, заключенные с производителями.

В ЕС нет потребности

По словам представительницы министерства, процесс внутри ЕС проще: у ЕК есть платформа, где происходят сделки с вакцинами между странами блока. Все же, чаще всего там обсуждаются не перераспределение вакцин сейчас, а планы производства вакцин в будущем, чтобы избежать роста затрат на перевозку.

«Сейчас как и нет такой потребности одалживать вакцины» , – сказала она.

Литва планирует выделить 200 тыс. доз вакцины от коронавируса странам Восточного партнерства. 100 тыс. доз вакцины планируется выделить Украине, 11 тыс. – Молдавии, 15 тыс. – Грузии. Еще 20 тыс. доз AstraZeneca планируется выделить Тайваню.

По словам А. Орайте, в пятницу в Литву должны прибыть представители Грузии, которые вывезут подаренные этой стране Литвой вакцины.

Эта страна единственная из государств Восточного партнерства предусмотрела самостоятельный вывоз вакцин. В данный момент министерство завершает закупки, связанные с доставкой вакцин в Украину и Тайвань, поэтому ожидается, что эти партии отправятся во второй половине следующей недели. С Молдавией еще согласуется договор передачи.

В целом Литва получила 3 млн 338 тыс. 755 доз вакцин, из них использовано 2 млн 421 тыс. 815 доз.

Неиспользованными сейчас остаются более 916 тыс. доз вакцины.