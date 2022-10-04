Лукашенко заявил об участии Беларуси в войне

Фото: president.gov.by

Беларусь участвует в «специальной военной операции» на Украине, но военных в зону конфликта не направляет, заявил на совещании с силовым блоком правительства президент страны Александр Лукашенко. Его цитирует «БелТА».

«Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства, — сказал он. — Наше участие в том, чтобы не допустить распространения этого конфликта на территорию Беларуси во-первых. Во-вторых, не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии. Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие».