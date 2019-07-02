Лукишкская тюрьма официально закрывается во вторник

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

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Во вторник состоится официальное закрытие Лукишкской тюрьмы-следственного изолятора, расположенной в центре литовской столицы.

Последние 74 осужденных и задержанных были перемещены из Лукишкес в прошлую пятницу.

Всего с начала января в другие пенитенциарные учреждения было перемещено 599 человек, в том числе 227 осужденных и 372 задержанных.

Планируется, что в ближайшее время здание тюрьмы будет передано Банку имущества, который и решит, как его использовать в дальнейшем.

«Мы надеемся, что хотя бы часть объекта будет продана, и мы получим средства, чтобы можно было сделать систему исполнения наказаний более эффективной. Но самое главное, что это место, будет оно продано или, возможно, станет публичным объектом. Самое главное, что люди в центре города не будут видеть колючую проволоку», — сказал BNS министр юстиции Элвинас Янкявичюс.

В течение двух недель планируется организовать обсуждение того, что может появиться в помещениях тюрьмы.

Большинство из 92 пожизненно осужденных в Лукишкес были переведены в исправительный дом Правенишкес. Осужденные к тюремному режиму направлены в Мариямпольский исправительный дом.

Представители министерства и Департамента тюрем подчёркивают, что после перевода осужденных в новые помещения тюремный режим не изменится и легче для них не станет.

Тюремный комплекс Лукишкес состоит из шести зданий, расположенных в центре Вильнюса, и в него входят тюремные помещения, больница, промышленные и административные здания, а также православная церковь св. Николая Чудотворца на Лукишках, которая с 2002 года включена в Реестр культурных ценностей.

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