Luminor предоставит Green Genius кредит на солнечные электростанции в 20 млн евро

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Банк Luminor представит кредит в размере 20 млн. евро компании возобновляемой энергетики Green Genius, находящейся в управлении Modus Group Эти средства будут направлены на шесть проектов солнечных электростанций в Литве.

Общее количество новых электростанций, большая часть которых будет построена в Каунасском и Шяуляйском районах, достигнет 35 мегаватт, а энергия будет предназначаться литовским компаниям, сообщает Luminor.

«Мы считаем такие проекты приоритетными и планируем активно поддерживать компании, реализующие амбициозные планы, значимые для окружающей среды в Литве», — сказал руководитель литовского подразделения банка Андрюс Начаюс.

Этим летом Green Genius установит первые солнечные электростанции, а завершит весь проект к концу года.

Modus Group работает в 12 странах Европы и развивает энергетические проекты не только в Литве, но и в Польше, Испании, Италии и Румынии.

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