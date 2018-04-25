default image
Основная часть загрязнений из Куршского залива могла попасть в Балтику

Подробнее...
default image
Г.Науседа призывает решать спор Ирана и США дипломатическим путем

Подробнее...
default image
Iki прекращает закупку продукции Grigeo, остальные рассматривают этот вопрос

Подробнее...
default image
ЕС сделает все возможное для сохранения ядерной сделки с Ираном

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы позволил навсегда вернуть зеленую стрелку поворота на перекрестках

Подробнее...
default image
МИД призывает литовских граждан не ездить в Иран

Подробнее...
default image
Беларусь и Евросоюз подпишут соглашение об упрощении визового режима

Подробнее...
default image
Дело Н. Венцкене отправляется в суд

Подробнее...
default image
Ряд авиакомпаний объявили о прекращении полетов над Ираном и Ираком

Подробнее...
default image
Литовские военные покинули базу в Ираке за 7 часов до обстрела

Подробнее...
default image
Al Hadath: украинский Boeing мог быть случайно сбит ПВО Ирана

Подробнее...
default image
Grigeo Klaipeda сообщила специалистам, что прекратила сброс загрязнений в Куршский залив

Подробнее...
default image
Й.Жукас: решение об отзыве военных из Ирака будут принимать все союзники

Подробнее...
default image
Владимир Путин в Дамаске провел переговоры с Башаром Асадом

Подробнее...
default image
Глава ДГБ: изменения в Законе о разведке не будут ущемлять права человека

Подробнее...
default image
Президент и премьер обсудят ситуацию литовских военных в Ираке

Подробнее...
default image
Владимир Путин примет участие в церемонии открытия "Турецкого потока"

Подробнее...
default image
На обстрелянной иракской базе литовские военные не пострадали

Подробнее...
default image
Франция намерена перезапустить экономическое сотрудничество с Россией

Подробнее...
default image
При ракетном ударе по базам США в Ираке якобы убиты 80 человек

Подробнее...
Культура

«Любовь и прочее вранье»

14 января в 19.00 во Дворце конгрессов выступит великолепный ансамбль из полюбившегося многим сериала «Между нами, девочками» — Юлия Меньшова, Александр Никитин и Наталья Скоморохова – на одной сцене в веселом и вместе с тем трогательном спектакле  «Любовь и прочее вранье». Семейные передряги — дело житейское. Случается всякое, а за 20 лет  особенно. Былая страсть, кажется, уже утихла, а налаженный быт наводит скуку. Тут-то и вмешивается случай, который меняет все. Сергей и Ирина давно женаты. Они настолько хорошо изучили друг друга, что удивляться уже, казалось бы, нечему. Но в этот день что-то пошло не так…     Так все-таки: «Всем правит Великий Случай» или «Люди сами кузнецы своего счастья»?

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600