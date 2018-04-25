14 января в 19.00 во Дворце конгрессов выступит великолепный ансамбль из полюбившегося многим сериала «Между нами, девочками» — Юлия Меньшова, Александр Никитин и Наталья Скоморохова – на одной сцене в веселом и вместе с тем трогательном спектакле «Любовь и прочее вранье». Семейные передряги — дело житейское. Случается всякое, а за 20 лет особенно. Былая страсть, кажется, уже утихла, а налаженный быт наводит скуку. Тут-то и вмешивается случай, который меняет все. Сергей и Ирина давно женаты. Они настолько хорошо изучили друг друга, что удивляться уже, казалось бы, нечему. Но в этот день что-то пошло не так… Так все-таки: «Всем правит Великий Случай» или «Люди сами кузнецы своего счастья»?