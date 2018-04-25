В Вильнюсе –– встреча с Еленой Жосул

По приглашению медиаклуба «Формат-А3» 17 января в Вильнюсе выступит российская тележурналистка, политолог, общественный деятель, острый публицист и полемист Елена Жосул. Она примет участие в публичной встрече на тему «Христианская цивилизация и ее роль в современном мире».

«Государство может управляться в соответствии с христианскими моралью и законами, а может навязывать своим гражданам законы и нормы жизни антихристианские. Видя, что происходит сегодня в Европе, где легализованы однополые браки, где христианские храмы сплошь и рядом перестраиваются в рестораны, гостиницы и жилые дома, задаешься вопросом: «Почему Бог оставил Европу?» А ответил на него один архимандрит, старец с Афона: «Что вы хотите, если Европа сама отказалась от Христа, когда не стала включать в Европейскую хартию слова о том, что европейская культура основана на христианстве, что это ее база и корни…», – считает Елена Жосул.

Всю свою профессиональную жизнь Елена Жосул занимается вопросами взаимоотношений религии и общества. Сегодня она одна из тех, кто напрямую формирует информационную политику Русской Православной Церкви. В длинном списке ее должностей – советник председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, член Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, член правления Русского Художественного Союза, созданного легендарным театральным деятелем Эдуардом Бояковым в содружестве с созвездием выдающихся российских актеров, музыкантов, художников. Несколько лет заведовала кафедрой журналистики и связей с общественностью Российского православного университета, с недавних пор там же – директор Центра медиакоммуникаций.

Родилась Елена Жосул в 1980 году в Кишиневе. Окончила философский факультет МГУ им. М.Ломоносова по специальности политолог. Имеет степень кандидата политических наук, которая была присвоена за диссертацию о религиозном факторе в процессе европейской интеграции. Первый журналистский опыт приобрела в информационном агентстве «Интерфакс-Религия».