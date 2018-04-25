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13 января Литва отметит 29-ю годовщину со дня трагических событий января 1991 года у Вильнюсской телебашни и здания парламента. С 10 по 13 января будут проходить памятные мероприятия. В День защитников свободы Литва вспоминает исторические мгновения 1991 года, продемонстрировавшие единство и самоотверженную решимость ее жителей, и чтит память погибших за восстановленную независимость государства.

10 января в 15 час. в зале Конституции Сейма Литвы пройдет интерактивное образовательное мероприятие курсантов Литовской военной академии им. генерала Йонаса Жемайтиса «13 января. Чему мы можем научиться?».

11 января с 12 час. до 13.30 состоится традиционный международный забег «Дорогой жизни и смерти» (Антакальнисское кладбище – Телебашня).

12 января в 12 час. пройдет торжественное построение защитников свободы в Галерее защитников свободы Литвы; в 12.30 – встреча защитников свободы в Сейме Литвы в зале Акта 11 марта; с 16 по 21 час. пройдут часы открытых дверей в литовском парламенте; 18 час. – 18.30 на пл. Няприклаусомибес будут зажжены костры памяти; там же в 18.30 состоится час Саюдиса.