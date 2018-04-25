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Общество

День защитников свободы

  • Фото BFL/Kęstutis Vanagas

13 января Литва отметит 29-ю годовщину со дня трагических событий января 1991 года у Вильнюсской телебашни и здания парламента. С 10 по 13 января будут проходить памятные мероприятия. В День защитников свободы Литва вспоминает исторические мгновения 1991 года, продемонстрировавшие единство и самоотверженную решимость ее жителей, и чтит память погибших за восстановленную независимость государства.

10 января в 15 час. в зале Конституции Сейма Литвы пройдет интерактивное образовательное мероприятие курсантов Литовской военной академии им. генерала Йонаса Жемайтиса «13 января. Чему мы можем научиться?».

11 января с 12 час. до 13.30 состоится традиционный международный забег «Дорогой жизни и смерти» (Антакальнисское кладбище – Телебашня).

12 января в 12 час. пройдет торжественное построение защитников свободы в Галерее защитников свободы Литвы; в 12.30  – встреча защитников свободы в Сейме Литвы в зале Акта 11 марта; с 16 по 21 час. пройдут часы открытых дверей в литовском парламенте; 18 час. – 18.30 на пл. Няприклаусомибес будут зажжены костры памяти; там же в 18.30 состоится час Саюдиса.

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В 17 час. костры памяти также будут зажжены около Вильнюсской телебашни и возле здания Национального радио и телевидения Литвы. В костеле Святых Иоаннов в 19 час. состоится концерт «In memoriam».

13 января в 8 час. во всех школах Литвы, учреждениях и организациях в память о защитниках свободы пройдет гражданская акция «Память жива, потому что свидетельствует» – на 10 минут в каждом окне будут зажжены свечи.

13 января в 9 час. пройдет церемония возложения цветов к посвященному 11 Марта памятнику «Весть» на пл. Няприклаусомибес; в 10 час. в зале Акта 11 Марта состоятся торжества Дня защитников Литвы и церемония вручения премий Свободы; в 12 час. на пл. Няприклаусомибес на торжественной церемонии будет поднят Государственный флаг; в 13.30 состоится церемония памяти погибших на Антакальнисском кладбище; в 17.30 — месса в Вильнюсском архикафедральном соборе.

С 12.30 до 14.30 в Сейме Литвы пройдут часы открытых дверей: в Галерее защитников свободы Литвы и в витражной галерее (первое здание Сейма) -художественные композиции, детские мастерские и выставки.  

В память Дня защитников свободы в Национальной библиотеке им. Мажвидаса (на третьем этаже) 12 января с 12 до 21 час. и 13 января  с 12 до 17 час. состоится акция безвозмездной сдачи донорской крови.

14 января, в воскресенье, в 12 час. соберутся энтузиасты бега, которые традиционным международным забегом «Дорогой жизни и смерти» от Антакальнисского кладбища до телебашни почтут память погибших за свободу Литвы.

17 января, в среду, в 12 час. на пл. Няприклаусомибес состоится торжественное поднятие флагов, посвященное 27-й годовщине создания добровольческих сил охраны края.

Информация «ЛК», BNS 

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