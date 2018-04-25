Уличные камеры измеряют эмоции

Фото BFL/Andrius Ufartas

В столице работает система камер, которые измеряют эмоции прохожих по выражению лица, языку тела и температуре.

Как пишет LRT, систему камер разработал Вильнюсский технический университет имени Гядиминаса под руководством профессора Артураса Каклаускаса. Устройства, размещенные в общественных местах, способны дистанционно определять человеческие эмоции.

Один параметр определяет, счастлив ли человек или, наоборот, грустен, другой набор параметров установит, бодрый ли человек или усталый. Учитываются также язык тела и температура, даже частота дыхания. Чаще счастливы молодые люди и пенсионеры. Лучше всего люди чувствуют себя в сентябре, а хуже всего – в ноябре.

Информация «ЛК», BNS,vilnius.lt