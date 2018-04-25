Жизнь без мусоропровода

В столице намерены прекратить функционирование мусоропроводов в многоэтажных жилых домах.
С 1 января 2020 г. Вильнюсский муниципалитет запустил проект по ликвидации мусоропроводов в многоквартирных домах, сообщает пресс-служба Вильнюсского самоуправления. Правда, у жителей будет возможность оставить мусоропровод в доме, но за вывоз мусора в таком случае придется платить в два раза больше. Сообщается, что от мусоропроводов будут избавляться постепенно: сначала около домов появятся новые площадки для сортировки мусора. Затем жильцов дома уведомят, что примерно в течение месяца они могут подготовиться к ликвидации мусоропровода, из специального помещения под шахтой удалят контейнер. Если около дома нет новой площадки для сортировки мусора, жители смогут пользоваться мусоропроводом до ее появления.
Утверждают, что такое решение было принято из-за нежелательных запахов в доме и невозможности соблюдать необходимые гигиенические требования. Кроме того, контейнеры под шахтами не приспособлены для сортировки отходов. По словам вице-мэра Вильнюса Валдаса Бянкунскаса, пока жители положительно оценивают этот проект. «Администраторы некоторых домов уже повесили соответствующие предупреждения в подъездах. Мы получили первые отзывы, они в основном положительные. Это не удивляет, поскольку мусоропровод – негигиенический пережиток советского времени. Со временем мусоропроводы ликвидируют по всему городу, а рядом с многоквартирными домами появятся современные полуподземные контейнеры», – сказал В. Бянкунскас.
Заварить шахты должны администраторы домов или жилтоварищества. Если жители продолжат пользоваться мусоропроводом, это будет нарушением действующих в городе правил гигиены.
Как мы уже сообщали, в Вильнюсе с 1 января дорожает вывоз мусора — для жителей многоквартирных домов на 70%, а индивидуальных – на 60%. Представитель Вильнюсского муниципалитета Витаутас Будрейка ранее сказал BNS, что новые тарифы были утверждены в декабре. Житель квартиры площадью 60 кв. м теперь будет платить за вывоз мусора 4,79 евро – на 2 евро больше, чем в прошлом году.
Жители частных домов площадью 175 кв. м за вывоз мусора будут платить 8,33 евро – на 3 евро больше, чем прежде. На 80% увеличатся цены за вывоз мусора для компаний, предоставляющих услуги общепита. В. Будрейка сказал, что цены поднимутся из-за того, что в декабре вступил в силу новый договор между муниципалитетом и компаниями Ecoservice и Ekonovus. Эти компании в июле прошлого года заявили, что их деятельность убыточна и на прежних условиях они не согласны предоставлять услуги.
Информация «ЛК», BNS,vilnius.lt
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