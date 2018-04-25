Десятилетие рекордов, процветания и прогресса

Обычно не принято хвалиться, но предприятия Литвы сумели занять новые экспортные рынки и увеличить объем экспорта гораздо успешнее, чем это делали соседние страны. За десять лет Литва вдвое увеличила свою долю на всемирном рынке экспортных услуг, в то время как за этот же период показатели Эстонии и Латвии остались без изменения. Кроме того, в конце этого десятилетия Литва впервые опередила Эстонию по соотношению общего экспорта и ВВП и стала одной из самых открытых экономик в Евросоюзе и в мире.

Успешное развитие на рынках экспорта нашло отражение и на личных финансах большинства жителей Литвы. За 10 лет средняя заработная плата после уплаты налогов возросла с 464 до 820 евро, или увеличилась на 77 проц. Минимальная зарплата после уплаты налогов за этот же период увеличилась более чем в два раза, а средняя пенсия по старости выросла с 215 до 345 евро. Часть зарплат в структуре ВВП поднялась на самый высокий уровень со времени восстановления Независимости -достигла почти 50 проц. и совсем немного отстает от среднего показателя в Евросоюзе.

Рост цен за этот же период был гораздо скромнее, чем увеличение доходов населения. За это десятилетие продукты питания подорожали в среднем на 22 проц., средние цены на одежду и обувь почти не изменились, а услуги телекоммуникаций стали дешевле на одну пятую. Многие профессиональные услуги дорожали быстрее, чем товары, но рост этих цен не опередил прироста доходов населения.

Даже с учетом роста цен большинство жителей сейчас может приобрести товаров и услуг гораздо больше прежнего. Об этом свидетельствует и показатель фактических и индивидуальных расходов потребления: он увеличился с 66 проц. до 89 проц. среднего показателя по Евросоюзу и достиг уровня Испании. Об улучшении качества жизни свидетельствует не только покупка товаров первой необходимости, но и тот факт, что, например, 10 лет назад только 17 проц. жителей Литвы отдыхали за границей, а в прошлом году этот показатель составил 36 проц.

За 10 лет с 17,5 проц. до 6 проц. уменьшился уровень безработицы, был достигнут рекордный уровень занятости людей, превышающий средний показатель по Евросоюзу. На рекордные высоты поднялась активность на рынке труда женщин и лиц старшего возраста. Может быть, поэтому не удивляет и тот факт, что число лиц, которые испытывают тяжелое материальное положение, опустилось до самого низкого уровня.

С увеличением доходов населения и занятости на трудовом фронте менялись поведение и приоритеты населения. За 10 лет почти на одну пятую уменьшилось потребление алкогольных напитков в расчете на одного гражданина в возрасте 15 лет и старше. Почти наполовину снизилась смертность от заболеваний, вызванных алкоголем, уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей.

Хотя опросы показывают, что в настоящее время примерно каждый второй житель Литвы не занимается физкультурой и спортом, в этом году в Вильнюсском марафоне участвовало спортсменов в четыре раза больше, чем в 2009 году. В крупных городах заметно увеличение всевозможных спортивных клубов и альтернативных занятий, начиная от йоги до серфинга и всевозможных функциональных тренировок. Поэтому не удивляет, что за десятилетие средняя продолжительность жизни и мужчин, и женщин увеличилась на четыре года.

За 10 лет в связи с эмиграцией Литву покинули 280 тыс. человек. Но в прошлом году впервые мы заметили, что количество прибывших в Литву превысило количество покинувших нашу страну. Учитывая все перечисленные показатели экономического и социального прогресса, можно верить, что тенденция возвращения граждан будет продолжаться и в следующем десятилетии.

Стык десятилетий – это хорошая возможность забыть на короткое время о проблемах, о квартальных планах и годовом бюджете, можно порадоваться личным, профессиональным и национальным достижениям заканчивающегося десятилетия, подумать о том, что надо делать, чтобы и следующее десятилетие было не хуже.

Нериюс МАЧЮЛИС, главный экономист Swedbank